Schwere russische Angriffe auf die Ukraine: Hohe Opferzahlen und weitreichende Zerstörung

Russland hat in der Nacht auf Donnerstag seine Angriffe auf die Ukraine mit Drohnen und Raketen intensiviert. Mindestens 18 Menschen kamen ums Leben, über hundert wurden verletzt. Zahlreiche Infrastrukturziele und Wohngebäude wurden beschädigt. Präsident Selenskyj fordert weiterhin internationale Unterstützung.

In der Nacht auf Donnerstag hat Russland seine Angriffe auf die Ukraine mit einem Ausmaß an Zerstörung intensiviert, das bisher in diesem Jahr nicht erreicht wurde. Mindestens 18 Menschen verloren ihr Leben, und über hundert weitere erlitten Verletzungen. Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete von einem massiven Einsatz, bei dem fast 700 Drohnen, Raketen und Marschflugkörper auf verschiedene Regionen des Landes niedergingen.

Besonders tragisch waren die Ereignisse in der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer, wo mindestens neun Menschen durch russische Raketen- und Drohnenangriffe ums Leben kamen. Mehr als 20 weitere wurden verletzt. Die Angriffe richteten sich gezielt gegen kritische Infrastruktur, den Hafenbereich und Wohngebäude. Eine zivile Frachtschiff, das unter der Flagge von Nauru fuhr, wurde von einer russischen Drohne getroffen, was zu einem Brand in einem Container führte. Die Besatzung konnte das Feuer jedoch schnell löschen, und das Schiff setzte seine Fahrt unbeschadet fort.

In der Hauptstadt Kiew forderten die Attacken den Tod von vier Menschen, darunter ein zwölfjähriger Junge. Mindestens 54 Personen wurden verletzt. Zahlreiche Mehrfamilienhäuser, Privathäuser, ein Hotel, ein Bürokomplex, ein Autohaus, eine Tankstelle und ein Einkaufszentrum trugen schwere Schäden davon. In der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk kamen vier Menschen bei Angriffen mit Drohnen, Artillerie und Raketen ums Leben, 34 wurden verletzt. In der Region Charkiw gab es in der Stadt Merefa durch Drohnenbeschuss eine Tote und sechs Verletzte.

Die Energieinfrastruktur in den südlichen Städten Mykolajiw und Cherson wurde angegriffen, was zu Stromausfällen führte, die auch umliegende Siedlungen betrafen. Präsident Selenskyj betonte, dass diese anhaltenden Angriffe Russlands eine Fortsetzung der Aggression darstellten und keine Lockerung der globalen Politik oder der Sanktionen verdienten. Er dankte den westlichen Staaten für neue Zusagen militärischer Hilfe, die er während seiner Europareise erhalten hatte, und forderte die Einhaltung aller Unterstützungspropheten. Russland wiederum kritisierte die westlichen Waffenlieferungen als Eskalation.

EU-Ratspräsident Antonio Costa verurteilte die Angriffe scharf und bezeichnete sie als gezielte Terrorisierung der Zivilbevölkerung. Er versicherte, dass die EU den Druck auf Russland erhöhen und die Unterstützung für die Ukraine aufrechterhalten werde. Am Mittwoch hatten Unterstützerstaaten Kiews bei einer Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe in Berlin weitere Hilfe zugesagt, darunter die Lieferung von 120.000 Drohnen durch Großbritannien.

Währenddessen meldete auch Russland Opfer durch ukrainische Angriffe. In der russischen Region Krasnodar kamen zwei Menschen ums Leben, darunter eine 14-Jährige, und sieben wurden verletzt. In Tuapse wurde ein Notstand ausgerufen, und Drohnentrümmer beschädigten Wohngebäude und Bildungseinrichtungen. Auch in Noworossijsk entstand durch Drohnentrümmer ein Brand auf einem zivilen Schiff, der jedoch schnell gelöscht wurde. Die fortwährenden Eskalationen unterstreichen die kritische Lage und die Notwendigkeit fortgesetzter internationaler Unterstützung für die Ukraine.





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