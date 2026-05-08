Schwere Rangelei bei Real Madrid: Valverde mit Schädel-Hirn-Trauma nach Streit mit Tchouameni

Nach einer Rangelei zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouameni musste der Uruguayer mit einer Platzwunde und einem Schädel-Hirn-Trauma behandelt werden. Der Vorfall eskalierte in der Kabine von Real Madrid und führte zu einem Disziplinarverfahren. Die Mannschaft steht unter Druck nach sportlichen Misserfolgen.

Real Madrid steht nach einem heftigen Streit zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouameni unter Schock. Die beiden Spieler gerieten in der Kabine aneinander, was zu einer Rangelei führte, bei der Valverde eine Platzwunde am Kopf erlitt.

Der Uruguayer musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden, wo ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurde. Der Club bestätigte, dass Valverde für 10 bis 14 Tage ausfällt, aber sich bereits in guter Verfassung zu Hause befindet. Die Spannungen zwischen den beiden Spielern hatten sich bereits am Vortag im Training gezeigt, als Valverde den Handschlag von Tchouameni verweigerte. Dies führte zu einer feindseligen Atmosphäre, die schließlich in der Kabine eskalierte.

Laut internen Quellen soll es sich um den schwerwiegendsten Vorfall in der Geschichte des Teams handeln. Gegen beide Spieler wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, wobei unklar ist, ob Tchouameni für das bevorstehende Clasico gegen den FC Barcelona gesperrt wird. Die Situation spiegelt die angespannte Stimmung im Team wider, das zuletzt sportlich enttäuschende Ergebnisse einfahren musste. Die Mannschaft befindet sich in einer Phase der Umstrukturierung, was zu erhöhten Spannungen zwischen den Spielern führt.

Die Verantwortlichen des Clubs versuchen nun, die Lage zu beruhigen und die Einheit des Teams wiederherzustellen. Die Fans sind besorgt über die internen Konflikte, die sich negativ auf die Leistung der Mannschaft auswirken könnten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt und ob Real Madrid die Krise überwinden kann





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