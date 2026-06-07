Schwere Kopfverletzungen nach 80-Meter-Absturz im Zillertal

Ein 76-Jähriger stürzt beim Abstieg von der Birchhütte in Tirol etwa 80 Meter ab und wird schwer verletzt. Dank der schnellen Hilfe seines Begleiters und eines professionellen Einsatzes von Bergrettung und Notarzthubschrauber kann der Mann gerettet werden.

Alpindrama im Zillertal : Ein 76-jähriger Österreicher stürzt am Sonntagmittag beim Abstieg von der Birchhütte in Ginzling rund 80 Meter über steiles Waldgelände ab. Er erleidet schwere Kopfverletzung en, bleibt aber ansprechbar.

Begleiter reagiert schnell, leistet Erste Hilfe und setzt Notruf ab. Bergrettung und Notarzthubschrauber bergen den Verletzten per Tau aus dem unwegsamen Gelände und fliegen ihn in die Innsbrucker Klinik. Der 79-jährige Begleiter wird mit dem Polizeihubschrauber ins Tal gebracht. Unfallursache unklar





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Alpenunfall Bergung Taubergung Kopfverletzung Zillertal

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