Schwere Kollision B10 Schwechat: Lkw-Unterschied und Ölspur

Bei einem schweren Unfall auf der B10 in Schwechat kollidierten Lkw und Pkw. Der Lkw-Tank riss auf, was zu einer längeren Sperrung und Bodenbelastung führte.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Dienstagmorgen die Bundesstraße B10 bei Schwechat in Mitleidenschaft gezogen. Dabei kollidierten ein Lastwagen und ein Personenwagen. Die Feuerwehr Schwechat sperrte die Fahrbahn stundenlang, weil der Dieseltank des Lkw aufgerissen war. Treibstoff floss auf die Straße und ins Erdreich.

Ablauf der Kollision auf der B10

Die Einsatzkräfte mussten rasch handeln, um eine weitere Verunreinigung des Bodens zu verhindern. Sie stellten eine Auffangwanne unter den beschädigten Tank. Parallel errichteten sie mit Ölbindemittel eine Sperre zwischen Fahrbahn und angrenzendem Feld. Dieser Schritt sollte die Ausbreitung des Treibstoffs stoppen.

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Während der Lastwagen auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, wurde der Pkw mehrere Meter weit geschleudert. Das Fahrzeug landete schließlich in einem angrenzenden Ackerland. Die Ursache für den Zusammenstoß ist derzeit noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt weiter zu den Umständen des Vorgangs.

Einsatzkräfte und Folgeeinsätze

Für die Feuerwehr Schwechat war es bereits der dritte Einsatz an diesem Tag. Doch damit war die Belastung für das Team noch nicht beendet. Noch während der Aufräumarbeiten ging ein weiterer Alarm ein. Die Kapazitäten wurden erneut in Anspruch genommen.

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Gemeinsam mit der Feuerwehr Rannersdorf rückten die Kräfte zu einem neuen Einsatz aus. In einem örtlichen Gewerbebetrieb hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Dieser Vorfall forderte die Aufmerksamkeit der Rettungsdienste zusätzlich zum Unfallhergang auf der B10. Die Koordination beider Teams war entscheidend.

Umweltauswirkungen und Sauberung

Besonders brisant war das Auslaufen des Dieselkraftstoffs. Eine erhebliche Menge gelangte direkt ins angrenzende Erdreich. Die Maßnahmen zur Ölbindung sollten weitere Schäden minimieren. Die Straße war daher für den Verkehr vollständig gesperrt. Die Wiederherstellung der Fahrbarkeit dauerte mehrere Stunden.

Die Sauberungsarbeiten erforderten viel technisches Equipment. Ölbindemittel wurden großzügig ausgebracht, um die Verschmutzung zu stoppen. Die Feuerwehr stellte sicher, dass kein weiteres Material in die Kanalisation oder das Grundwasser gelangt. Dies ist bei Tankunfällen mit schwerem Nutzfahrzeug Standardverfahren.

Verkehrslage und Zukunft

Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsverzögerungen auf der B10. Pendler und Lkw-Fahrer mussten mit langen Staus rechnen. Die Sperrung der Straße betraf den gesamten Verkehrsfluss in beide Richtungen. Die Freigabe erfolgte erst nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten.

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Die genaue Schadenssumme und die Verantwortlichkeiten für den Unfall stehen noch aus. Die Polizei wird die Spuren auswerten, um den Hergang rekonstruieren zu können. Bis dahin bleibt die B10 in diesem Abschnitt besonders sensibel für Verkehrsteilnehmer zu beobachten. Die Feuerwehr bleibt vorerst im Beobachtungsmodus, falls weitere Leckagen auftreten sollten.