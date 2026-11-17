Die gestohlene 120 Jahre alte Glocke wurde am 17. November 2026 unversehrt in einem Straßengraben entdeckt. Die Polizei untersucht den Schrott-Mogelpack-Plan.

Die ukrainisch-katholische Gemeinde in Armstrong verzeichnete am 17. November 2026 eine bemerkenswerte Wiederkehr eines verlorenen Kulturguts. Ein Passant stieß bei seiner Routinebewegung auf einer Straße in der Nähe der Kirche auf einen Gegenstand, der sich schnell als die vor kurzem vermisste Kirchenglocke entpuppte. Die massive Messingkugel lag unverändert in einem Straßengraben, ein Fund, der für die lokale Bevölkerung und die Ermittlungsbehörden eine immense Erleichterung darstellt.

Dieser Auffindemomment markiert das Ende einer rund hundertzwanzig Tage andauernden Unsicherheit, die die historische Bedeutung des Gegenstandes in den Mittelpunkt rückte. Die Glocke selbst erlitt bei ihrem Sturz und ihrer Lagerung im Dreck keinerlei substanzielle Schäden an ihrer metallischen Struktur, was die Sorge über den Verlust dieses einzigartigen Stücks aus dem Jahr 1906 milderte. Nur das hölzerne Gehäuse, welches die Glocke ursprünglich im Turm umgab, war durch den gewaltsamen Entfernungsprozess und den folgenden Sturz schwer beschädigt worden.

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Historische Bedeutung und Materialwert im Fokus

Die mehr als hundertdreißig Kilos schwere Glocke wurde bereits im Jahr 1906 aus der Schweiz nach Kanada importiert und schlug dort über ein Jahrhundert lang die Stunden der Gemeinde. Ihre kunstvollen Verzierungen und ihr spezieller historischer Wert, wie sie von der Neuen Zürcher Zeitung hervorgehoben wurden, machten sie zu einem nicht ersetzbaren Teil der lokalen Identität. Die Polizei in Kanada vermutete jedoch, dass die Täterschaft nicht von sentimentalen Motiven geleitet wurde, sondern von rein wirtschaftlichem Interesse angedeutet.

Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe die wertvolle Glocke nicht wegen ihrer Geschichte oder ihres kulturellen Wertes stahlen, sondern ausschließlich aufgrund ihres Materials. Die Vermutung lautet, dass jemand die schwere Messingglocke als Schrott einschmelzen und somit als Altmetall verkaufen wollte. Dieses Vorgehen deutet auf eine kalte Berechnung hin, bei der der materielle Wert des Rohstoffs den historischen Kontext komplett ignoriert.

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Ermittlungsstrategien und Kontakt zu Recyclern

Sobald der Diebstahl bekannt wurde, reagierte die Polizei schnell und initiierte umfassende Maßnahmen, um den Verbleib der Glocke zu klären. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie war die direkte Kontaktaufnahme mit allen Schrott- und Recyclingunternehmen in der näheren Umgebung von Armstrong. Die Behörden wollten sicherstellen, dass keine größeren Mengen an importiertem Messing oder anderen ungewöhnlichen Materialien in den Kreislauf der metallverarbeitenden Industrie gelangten, die möglicherweise auf illegale Quellen zurückzuführen waren.

Diese vorbeugenden Kontakte dienten dazu, potenzielle Käufer oder Zwischenhändler von Altmetall zu überwachen und frühzeitig Warnsignale zu erkennen. Da die Glocke aus der Schweiz stammte und spezifische Verzierungen aufwies, hätte jeder seriöse Händler eigentlich sofort erkennen müssen, dass es sich nicht um normales Industriemüll handelt. Die Polizei hoffte, durch diese flächendeckende Überwachung der lokalen Recyclingindustrie die Spuren der Täter schneller führen zu können.

Reaktion der Gemeinde und Zustand des Turms

Für die ukrainische Gemeinde in Armstrong stellt der Verlust der historischen Glocke einen schweren emotionalen und kulturellen Schlag dar. Der hölzerne Glockenturm der Kirche weist deutliche Beschädigungen auf, die darauf hinweisen, wie die Beute entfernt wurde. Wie und wann die schwere Glocke genau aus ihrem festen Sitz im Turm entfernt wurde, bleibt trotz der gefundenen Beweise im Einzelnen unklar, da der Tatzeitpunkt und die exakten Methoden der Täter weiterhin Gegenstand der Nachforschungen sind.

Trotz der offensichtlichen Gewaltanwendung bei der Entfernung aus dem Turm ist die Glocke selbst das glückliche Ende dieser Kriminalgeschichte. Die Tatsache, dass sie unversehrt in einem Straßengraben gefunden wurde, lässt darauf schließen, dass die Täter entweder scheiterten, sie schnellstens loszuwerden, oder dass der Transport zum Schrottplatz aus anderen Gründen abgebrochen wurde. Die Wiederherstellung der Glocke in den Turm wird nun den nächsten Schritt in der Aufarbeitung dieses Vorfalls darstellen.