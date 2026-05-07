Schwere Gasexplosion in der Steiermark hinterlässt eine Spur der Verwüstung und mehrere Schwerverletzte

In einem Firmengelände in der Steiermark kam es zu einer heftigen Gasexplosion, bei der fünf Personen verletzt wurden, darunter ein Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen.

Ein verheerendes Unglück erschütterte am Donnerstagnachmittag die Region Steiermark , als eine heftige Gasexplosion in einem Firmengelände für massives Chaos und schwerste Verletzungen sorgte. Die Katastrophe ereignete sich gegen 17.15 Uhr in einem spezifischen Bereich des Geländes, in dem verschiedene Baucontainer aufgestellt waren.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Bauarbeiter in unmittelbarer Nähe der Container, die dort mit ihren täglichen Aufgaben beschäftigt waren, als die plötzliche Detonation die gesamte Umgebung erschütterte. Die Wucht der Explosion war so gewaltig, dass sofort ein Großalarm ausgelöst wurde, woraufhin eine beeindruckende Anzahl an Rettungskräften aus verschiedenen Organisationen zum Einsatz eilte. Besonders tragisch ist das Schicksal eines 58-jährigen Mannes, der ursprünglich aus Bosnien stammte und in Wels in Oberösterreich ansässig war.

Er wurde von der Explosionswelle direkt getroffen und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, die eine sofortige und hochspezialisierte medizinische Intervention erforderlich machten. Neben ihm wurden zwei weitere Männer aus Leoben, im Alter von 53 und 56 Jahren, ebenfalls schwerst verletzt. Die medizinische Lage vor Ort war äußerst kritisch, weshalb die Erstversorgung durch die Rettungssanitäter zügig erfolgen musste. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden diese drei Männer mittels drei verschiedenen Rettungshubschraubern in spezialisierte Kliniken transportiert.

Ein Teil der Verletzten wurde in das Landeskrankenhaus Graz geflogen, während ein anderer Patient in das Allgemeine Krankenhaus in Wien überführt wurde, wo er nun auf einer Intensivstation unter strengster Beobachtung steht und intensivmedizinisch betreut wird. Neben den Schwerverletzten gab es weitere Personen, die durch die Explosion in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein 53-jähriger Einwohner von Leoben sowie ein 33-jähriger Mann aus dem Murtal erlitten leichte Verletzungen und konnten nach einer Untersuchung in das Landeskrankenhaus Murtal in Judenburg gebracht werden.

Zudem wird die Hilfsbereitschaft der Kollegen deutlich, als ein 47-jähriger Arbeiter, der sofort versuchte, den Opfern Erste Hilfe zu leisten, sich dabei leicht an der Hand verletzte. Sein Zustand war jedoch stabil, sodass er nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden konnte. Dieser Vorfall unterstreicht nicht nur die Gefahr an Baustellen, sondern auch den Mut derjenigen, die in solch extremen Situationen unvoreingenommen helfen. Die Koordination der Rettungsmaßnahmen war eine logistische Herausforderung.

Insgesamt waren 36 engagierte Feuerwehrleute im Einsatz, die nicht nur die Brandbekämpfung übernahmen, sondern auch die Unfallstelle sicherten, um weitere Gefahren durch etwaige Gaslecks oder instabile Strukturen zu vermeiden. Flankiert wurden sie von 16 Sanitätern des Roten Kreuzes, die die Triage und Erstversorgung der Verletzten leiteten. Die Polizei rief ebenfalls großräumige Absperrungen aus, um den Zugang für die Rettungshubschrauber und Krankenwagen zu gewährleisten und Unbeteiligte aus der Gefahrenzone fernzuhalten. Aktuell konzentrieren sich die Ermittlungen auf die genaue Ursache des Unglücks.

Brandermittler des Landeskriminalamtes Steiermark sind vor Ort, um die Trümmer zu analysieren und herauszufinden, wie es zu der Gasansammlung und der anschließenden Zündung kommen konnte. Es wird geprüft, ob technische Defekte an den Installationen in den Baucontainern vorlagen oder ob menschliches Versagen eine Rolle gespielt hat. Die Ermittlungen dauern an, und die Behörden appellieren an mögliche Zeugen, sich zu melden, um das Puzzle der Ereignisse vollständig zusammenzusetzen.

Die psychischen Folgen für die überlebenden Arbeiter und die Angehörigen der Schwerverletzten sind enorm, und es wird erwartet, dass psychologische Betreuungsangebote bereitgestellt werden, um das Trauma der Explosion zu verarbeiten





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gasexplosion Steiermark Arbeitsunfall LKA Steiermark Rettungseinsatz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vermisste Schülerin aus der Steiermark wohlbehalten gefundenNach einer intensiven Suche wurde eine 16-jährige Schülerin aus Gratwein-Straßengel, die seit Sonntagabend vermisst war, am Dienstagnachmittag gefunden. Die Umstände ihrer Abgängigkeit sind noch unklar.

Read more »

FPÖ gegen Windkraft – doch in der Steiermark wird ausgebautDie FPÖ kritisiert Windkraft als ineffizient und gesundheitsschädlich, doch in der Steiermark fördert Landeshauptmann Mario Kunasek den Ausbau. Während die Partei in anderen Bundesländern Windräder ablehnt, setzt sie in der Steiermark auf erneuerbare Energien, um den Strombedarf zu decken.

Read more »

Tragödie in der Steiermark - Mann bittet um Starthilfe – kurz darauf ist er totEin Unfall in Bruck an der Mur endete für einen 78-Jährigen tödlich: Der Mann wurde von seinem eigenen Auto erfasst und starb später im Krankenhaus.

Read more »

Warnung vor gefährlichen Kriegsrelikten in den Winterleitenseen der SteiermarkIn einem Naturgebiet im Murtal wurden gefährliche Reste von weißem Phosphor gefunden, die bei Kontakt mit Sauerstoff entzünden. Ein Jugendlicher wurde bereits verletzt.

Read more »

Heftige Gasexplosion: Mann (58) in LebensgefahrSchlimme Szenen spielten sich am späten Mittwochnachmittag im obersteirischen Leoben ab: Auf einem Firmengelände kam es zu einer Gasexplosion. ...

Read more »

Gasexplosion in Leoben: Sechs Arbeiter verletztBei einer Gasexplosion auf einem Firmenareal in Leoben wurden sechs Personen verletzt, darunter ein 58-Jähriger lebensbedrohlich. Das Landeskriminalamt Steiermark ermittelt zur Ursache des Vorfalls.

Read more »