Es wird erwartet, dass der Schweizer Tourismus im kommenden Sommer gegenüber der letzten Sommersaison Verluste verzeichnen wird, da die Nachfrage in Fernmärkten gedämpft wird, hauptsächlich durch die iranische Krise. Es wird erwartet, dass die Übernachtungen um 255.000 weniger sein werden als im Vorjahr, das sind 1,0 Prozent weniger. Es ist auch zu erwarten, dass die Nachfrage aus Fernmärkten um 3,7% oder 246.000 weniger ausfallen wird als im Vorjahr.

Der Schweizer Tourismus muss sich im kommenden Sommer auf Gegenwind einstellen.

MARKTECONOMIES-Autorität BAK Economics erwartet aufgrund der iranischen Krise erstmals seit dem Ende der Corona-Pandemie einen Rückgang der Nächtigungen für die Sommersaison 2026.



Gedämpft wird die Nachfrage vor allem durch die Folgen des Iran-Krieges. Der BAK Economics prognostiziert für die Sommersaison 2026 einen Rückgang der Übernachtungen von 255.000, das sind 1,0 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die Hauptgründe für die schwächere Entwicklung seien die rückläufige Nachfrage aus den Fernmärkten und die höheren Kosten für Fernreisen aufgrund des Iran-Krieges. Besonders belastet sei der internationale Reiseverkehr durch die Folgen des Iran-Krieges, was zu Luftraumsperrungen, höheren Energiepreisen und höheren Reisepreisen beigetragen hat.



Der BAK Economics prognostiziert einen Rückgang der Logernächte um 3,7 Prozent beziehungsweise 246.000. Für die Fernmärkte wird erwartet, dass speziell Asien den stärksten Rückgang zeigt. Bitte beachten Sie, dass diese Prognose von der BAK Economics im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft erstellt wurde.

Mit dem Angriffskrieg in Ukraine spiegelt sich auch die Auswirkungen auf die Schweizer Tourismusindustrie wider.

Aus diesem Grund gab es in den vergangenen Wochen Warnmeldungen von zwei schweizerischen Tourismusunternehmen: Jungfraubahn und Titlis-Bahnen. Beide sagten, dass der Rückgang der Einnahmen aus Asien vor allem auf die Auswirkungen des Iran-Krieges und die steigenden Reisekosten zurückzuführen sei.

Schweiz zeigt sich insgesamt robust gegenüber dem Iran-Krieg. Bislang gibt es einige Schwellenländer, für die sich erwartet, dass die Gästezahlen steigen werden, darunter Beine und Slowakei, die speziell die Titlis-Bahnen Oxyherzen in der Wintersaison besuchen.



Die Nachfrage aus der Schweiz wird voraussichtlich mit einem Plus von 0,5 Prozent erwartet. Gleichzeitig stehen die Haushalte wegen einer höheren Inflation und einer schwächeren Konsumdynamik unter Druck.

Die Nachfrage aus den USA wird mit einem leichten Wachstum erwartet, wenn auch mit weniger dynamischer Dynamik. Stützend dürften die inländischen sowie teilweise die europäischen Gästezahlen sein.



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