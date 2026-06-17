Schweizer Nationalmannschaft: brodelt es nach 1:1 gegen Katar?

In der Schweiz brodelt es nach dem 1:1 gegen Katar. Ein nicht genannter Spieler hat der Zeitung 'Blick' gegenüber geäußert, dass es in eine toxische Richtung geht. Der Grund für den Unmut im Schweizer Team ist offenbar Kapitän Granit Xhaka.

In der Schweiz brodelt es nach dem 1:1 gegen Katar gewaltig. Ein nicht genannter Spieler hat der Zeitung 'Blick' gegenüber geäußert, dass es in eine toxische Richtung geht.

Der Grund für den Unmut im Schweizer Team ist offenbar Kapitän Granit Xhaka. Einige Spieler sollen nach den kritischen Ansagen ihres Teamkollegen verunsichert sein und sich in der Mannschaft nicht mehr wohlfühlen. Xhaka hatte nach dem enttäuschenden 1:1 zum Auftakt schon in der Öffentlichkeit Klartext gesprochen.

'Man kann viel reden. Jetzt müssen wir machen', so der frühere Arsenal-Profi.

'Es gab in dieser Woche Dinge, die nicht gut waren. Vielleicht irritiert uns, dass wir denken, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. Aber so darfst du nicht auftreten, sonst fährst du nach drei Spielen nach Hause. Wir müssen nun aufwachen.

Das 1:1 war ein großer Weckruf für alle.

' Xhaka bemängelte zudem die Disziplin innerhalb des Teams und erklärte, man müsse nicht versuchen, alles alleine zu lösen oder sich in den Mittelpunkt zu stellen - allerdings ohne Namen von Spielern zu nennen. Intern soll das anders gewesen sein. Deshalb nun offenbar der Unmut in der Mannschaft.

'Zu viel Negativität, die die Stimmung im Team beeinträchtigt. Es geht in eine toxische Richtung', zitiert der 'Blick' aus der Mannschaft





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