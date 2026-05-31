Schweizer Historie beim Hypo‑Meeting: Ehammer und Kälin setzen neue Rekorde

Simon Ehammer und Annik Kälin gewinnen beim Hypo‑Meeting in Götzis mit neuen nationalen Bestleistungen. Ehammer triumphiert im Zehnkampf mit 8778 Punkten, Kälin holt den Sieg im Damen‑Mehrkampf. Deutsche und Kanadier teilen sich die restlichen Plätze.

Beim diesjährigen Hypo-Meeting in Götzis haben die Schweiz er Athleten Simon Ehammer und Annik Kälin historische Erfolge gefeiert. Beide setzten neue nationale Bestleistungen und brachten damit die Schweiz erstmals an die Spitze der Zehnkampf ‑ und Mehrkampf‑Wettbewerbe.

Ehammer, der bereits am ersten Wettkampftag die Führung übernommen hatte, bewies am zweiten Tag seine Klasse. Mit einem Ergebnis von 8778 Punkten erzielte er nicht nur den Gesamtsieg, sondern verbesserte auch den eigenen Rekord aus dem Vorjahr um 203 Zähler. Der entscheidende Moment war der Weitsprung am Samstag, bei dem er mit einer Distanz von 8,51 Meter eine Weltbestmarke im Zehnkampf aufstellte.

Der 26‑jährige Athlet startete den abschließenden 1500‑Meter‑Run mit elf Sekunden Vorsprung auf den deutschen Weltmeister Leo Neugebauer und verlor im Lauf nur vier Sekunden, sodass er den Siegerposten klar verteidigte. Im Interview für den ORF äußerte Ehammer seine Freude darüber, dass er als Jugendlicher nur als Zuschauer anwesend war und nun gegen die größten Namen der Disziplin antreten und siegen könne.

Der Deutsche belegte den dritten Platz mit 8730 Punkten, sein Landsmann Niklas Kaul folgte mit 8528 Punkten, und der achtfache Götzis‑Rekordsieger Damian Warner musste sich mit 8497 Punkten und dem vierten Rang zufriedengeben. Warner erklärte nach dem Wettkampf, dass er mit seiner Leistung am ersten Tag zufrieden sei, jedoch im zweiten Durchgang nicht seine Erwartungen erfüllt habe. Annik Kälin übernahm die Führung bereits im Weitsprung, dem ersten Wettkampfelement des Sonntags, und behielt sie bis zum Abschluss bei.

Mit einem Gesamtergebnis von 6726 Punkten setzte sie sich mit 21 Punkten gegen die Niederländerin Emma Oosterwegel durch, die mit 6705 Punkten ihre persönliche Bestmarke erzielte. Die halbzeitlich führende Hallen‑Weltmeisterin Sofie Dokter aus den Niederlanden erreichte ebenfalls einen neuen Rekord von 6627 Punkten, landete jedoch hinter Kälin. Die Schweizer Athletin war von ihrer Leistung begeistert und bezeichnete den Gewinn bei dem renommierten Meeting als lang gehegten Traum.

Sie hob hervor, dass es ihr gelungen sei, über beide Tage hinweg konstant auf höchstem Niveau zu performen. Die einzige Österreicherin im Feld, Chiara Schuler, schloss mit 5865 Punkten auf dem 21. Rang. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie die Schweiz im internationalen Mehrkampf wieder an Bedeutung gewinnt und welche außergewöhnlichen Leistungen Athleten aus dem Land in den letzten Jahren erbringen können





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