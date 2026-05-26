Schweizer AHV-Pensioner erhalten ab 2026 Sonderzahlung in Österreich

Pensionistinnen und Pensionisten mit Schweizer Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) erhalten ab Dezember 2026 erstmals eine 13. Monatsrente. Für Vorarlberger Grenzgängerinnen und Grenzgänger wird die Sonderzahlung in Österreich steuerlich begünstigt, was Hunderte Euro Ersparnis bringt.

Ab Dezember 2026 erhalten Pensionistinnen und Pensionisten mit Schweizer Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) erstmals eine 13. Monatsrente . Jetzt steht fest: Für Vorarlberg er Grenzgängerinnen und Grenzgänger wird die Sonderzahlung in Österreich steuerlich begünstigt – das bringt Hunderte Euro Ersparnis.

Wer viele Jahre in der Schweiz gearbeitet hat und heute in Vorarlberg lebt, kann sich über eine finanzielle Verbesserung freuen. Die Schweiz führt ab Dezember 2026 eine 13. Monatsrente bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ein. Das österreichische Finanzministerium hat nun bestätigt, dass diese Sonderzahlung steuerlich bevorzugt behandelt wird.

Die Einführung der 13. AHV-Rente geht auf eine Initiative des Schweizer Gewerkschaftsbundes zurück. Bei einer Volksabstimmung im März 2024 stimmte die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung für die zusätzliche Monatszahlung – trotz Warnungen der Regierung vor steigenden Kosten. Mit der neuen Regelung steigt die staatliche Schweizer Pension faktisch um 8,3 Prozent.

Anspruch auf die zusätzliche Zahlung haben auch österreichische Grenzgängerinnen und Grenzgänger, sofern sie mindestens zwölf Monate in der Schweiz gearbeitet und Beiträge in die AHV eingezahlt haben. Die Finanzierung soll unter anderem über eine Anhebung der Mehrwertsteuer erfolgen. Eine endgültige Entscheidung darüber muss allerdings noch das Schweizer Parlament treffen. Eine wichtige Voraussetzung gibt es allerdings: Wer sich die Schweizer Pension nur einmal pro Jahr auszahlen lässt, verliert den Anspruch auf die steuerliche Begünstigung in Österreich.

Das Finanzministerium hält fest, dass Betroffene ihre Auszahlung auf eine monatliche Überweisung umstellen müssen, um den reduzierten Steuersatz nutzen zu können. Diese Änderung könne jederzeit vorgenommen werden. Die steuerliche Begünstigung wird laut Finanzministerium erstmals beim Lohnsteuerausgleich 2027 berücksichtigt, da die erste Auszahlung der 13. AHV-Rente im Dezember 2026 erfolgt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Vorarlberger Landtag einstimmig einen Antrag beschlossen, um Grenzgänger-Pensionistinnen und -Pensionisten steuerlich zu entlasten. SPÖ-Landesparteichef Mario Leiter sieht die nun erfolgte Klarstellung als wichtigen Erfolg. Rund 18.000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger leben derzeit in Vorarlberg und arbeiten oder arbeiteten in der Schweiz beziehungsweise im benachbarten Ausland. Viele von ihnen seien durch die bisherige Gesetzeslage steuerlich benachteiligt gewesen, erklärte Leiter in einer Aussendung.

"Das ist ein wichtiges und längst überfälliges Signal an Tausende Menschen, die über Jahrzehnte hinweg gearbeitet und wesentlich zur Wirtschaftskraft Vorarlbergs beigetragen haben", so Leiter





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