Am Sonntag entscheiden Schweizer Stimmberechtigte über die Liberalisierung des Kriegsmaterialgesetzes. Die Regierung empfiehlt Ja aus industriepolitischen Gründen, während Linke und NGOs die Neutralität und Kontrolle kritisch hinterfragen.

Am Sonntag steht eine der umstrittensten sicherheitspolitischen Entscheidungen der jüngeren Schweiz er Geschichte zur Abstimmung. Das Parlament hat Ende 2025 eine grundlegende Reform des Kriegsmaterialgesetz es beschlossen, die den Export von Rüstungsgütern in Kriegsgebiete für bestimmte Partnerländer erleichtern soll. Diese Lockerung dient als Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage in Europa nach dem Beginn der umfassenden russischen Invasion in der Ukraine und steht nun der direkten demokratischen Kontrolle durch das Schweiz er Volk gegenüber.

Details zur geplanten Liberalisierung der Exportregeln

Die konkret geplante Änderung erlaubt es 36 westlichen Partnerländern, Kriegsmaterial auch dann in der Schweiz zu kaufen, wenn diese Nationen selbst aktiv in einen bewaffneten Konflikt verwickelt sind. Bisher würde in einem solchen Szenario eine entsprechende Bewilligung durch die Behörden strikt verweigert. Zu den betroffenen Partnerländern gehören sämtliche Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Norwegen, Island, Argentinien, Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, die Vereinigten Staaten von Amerika und das Vereinigte Königreich.

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Zusätzlich entfällt die strikte Verpflichtung, dass Käufer in jedem Fall garantieren müssen, das gekaufte Kriegsmaterial nicht an dritte Staaten weiterzugeben. Eine solche Weitergabe war bisher nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Schweizer Regierung gestattet. Allerdings behält sich die Regierung das Recht vor, auch künftig eine solche Weitergabegarantie verlangen zu können, falls dies im Einzelfall notwendig erscheint. Aus außen-, neutralitäts- oder sicherheitspolitischen Gründen darf die Regierung unter außergewöhnlichen Umständen auch Lieferungen an Partnerländer verhindern, die sich in einem bewaffneten Konflikt befinden.

Darüber hinaus erhält die Regierung in außergewöhnlichen Situationen das Recht, bei Exporten in sämtliche Länder von den standardmäßigen Bewilligungskriterien abzuweichen. Dies ist möglich, wenn dies zur Wahrung der außen- oder sicherheitspolitischen Interessen der Schweiz erforderlich ist. Direkte oder auch indirekte Lieferungen an die Ukraine bleiben laut der Schweizer Regierung weiterhin nicht möglich. Mit der Änderung würde der Export von Kriegsmaterial nach wie vor nur dann bewilligt, wenn das nicht dem Völkerrecht, den internationalen Verpflichtungen der Schweiz und den Grundsätzen der Außenpolitik widerspreche.

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Positionen der Befürworter und der Rüstungsindustrie

Befürworter der Reform, angeführt von der bürgerlichen Partei Die Mitte, argumentieren, dass die Änderungen unverzichtbar sind, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Rüstungsindustrie zu bewahren. Die Mitte empfiehlt den Schweizerinnen und Schweizern ausdrücklich mit Ja zur Anpassung des Kriegsmaterialgesetzes zu stimmen, da die neuen Regeln entscheidend dazu beitragen würden, Arbeitsplätze und technisches Know-how in der Schweiz zu erhalten. Zudem müsse die Schweiz in der Lage sein, sich militärisch zu verteidigen. Dafür brauche sie neben der Armee eine eigene Rüstungsindustrie, die durch stabile Exportmärkte existenzfähig bleibt.

Die wirtschaftliche Bedeutung dieses Sektors zeigt sich in den aktuellen Zahlen. Der Gesamtwert der Schweizer Waffenexporte war im Jahr 2025 um 43 Prozent auf gut 948 Millionen Franken gestiegen, was etwa einer Mrd. Euro entspricht. Diese Steigerung geschah vor allem dank Lieferungen von Munition, gepanzerten Fahrzeugen und Ersatzteilen nach Deutschland. Obwohl der Sektor an Wert gewonnen hat, machen Rüstungsgüter nur 0,2 Prozent der gesamten Schweizer Warenexporte aus, was die wirtschaftliche Gewichtung im nationalen Kontext relativiert.

Die Regierung betont, dass das Prinzip der Neutralität durch die Reform nicht aufgehoben werde. Man argumentiert, dass die Schweiz durch eine starke interne Produktionskapazität ihre Souveränität wahrt und gleichzeitig internationalen Verpflichtungen nachkommt. Die Befürworter sehen in der Anpassung des Gesetzes eine Notwendigkeit, um im globalen Wettbewerb der Rüstungsexporte nicht den Anschluss zu verlieren, was langfristig auch der nationalen Verteidigungsfähigkeit zugutekäme.

Kritik der Opposition und NGOs zur Neutralität

Während Regierung und Parlament eine Ja-Stimme empfehlen, lehnen Sozialdemokraten, Grüne und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) eine Lockerung der Exportvorgaben entschieden ab. Die Grüne Partei argumentiert, dass die Reform weder für die Schweiz noch für die Ukraine, die von den neuen Regelungen nicht profitieren würde, nennenswerte Vorteile bringe. Es handele sich vielmehr um ein Gesetz, das primär der "Waffenlobby" diene und deren Interessen fördere, anstatt die Sicherheitsinteressen des Landes zu wahren.

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Die Sorge der Gegner ist laut einer Umfrage, dass Schweizer Waffen durch die neuen Regeln leichter an Staaten gelangen könnten, die in Kriege verwickelt sind oder Menschenrechte systematisch verletzen. Auch wird argumentiert, dass die Schweiz die umfassende Kontrolle darüber verliere, ob und an wen Schweizer Kriegsmaterial weitergegeben wird. Diese Kontrollverluste werden als direkter Widerspruch zu den ethischen Grundlagen der schweizerischen Aussenpolitik gewertet.

Auch sehen die Gegner die Glaubwürdigkeit der Schweizer Neutralität massiv gefährdet. Die Befürwortung von Exporten in Konfliktnationen wird von der Opposition als Missbrauch des Schweizer Standorts gesehen, der das Ansehen der Schweiz im internationalen Kontext schädigen könnte. Die sozialen Bewegungen und linken Parteien mobilisieren daher intensiv gegen den Referendumsvorstoß, um eine Weitergabe von Waffen in aktive Kriegshandlungen zu verhindern.

Abstimmungsergebnis und weitere Volksentscheide

Umfragen deuten auf ein äusserst knappes Ergebnis bei der Abstimmung hin, was die hohe Polarisierung des Themas in der Bevölkerung widerspiegelt. Die Entscheidung am Sonntag fällt in einem Zeitraum, in dem mehrere weitere gesellschaftlich relevante Initiativen zur Sprache kommen. Unter anderem wird auch über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer abgestimmt, um die vor zweieinhalb Jahren von den Bürgerinnen und Bürgern in einer Volksabstimmung beschlossene Auszahlung einer 13. Monatspension zu finanzieren.

Zusätzlich zur Rüstungsdebatte und der Steuerfrage steht auch eine Initiative zur Abstimmung, die den Einsatz von lautem Feuerwerk einschränken will. Die Vielzahl der anstehenden Themen zeigt, dass die Stimmberechtigten an diesem Sonntag vor einer komplexen Palette von sicherheits-, wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Weichenstellungen stehen. Das Ergebnis der Abstimmung zum Kriegsmaterialgesetz wird voraussichtlich langfristige Auswirkungen auf die schweizerische Aussen- und Sicherheitspolitik haben.