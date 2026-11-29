Die Schweiz stimmt einem strikten Verbot für lärmende Feuerwerkskörper ab. Die Mehrheit der Stimmberechtigten will Tierschutz vor Tradition setzen.

Bei der diesjährigen Urabstimmung haben die Schweizer Stimmberechtigten mit deutlicher Mehrheit einem weitreichenden Verbot von lärm enden Feuerwerkskörper n zugestimmt. Mit 61 Prozent Ja-Stimmen laut Hochrechnungen des Umfrageinstituts gfs.bern setzte sich eine Bürgerinitiative gegen den expliziten Willen der Bundesregierung und des Parlaments durch. Das neue Verbot richtet sich primär an Privatpersonen und zielt darauf ab, die Belastung für Haustiere und Wildtiere durch Lärm zu minimieren.

Bürgerinitiative setzt sich durch

Die treibende Kraft hinter der Abstimmung war eine Bürgerinitiative, die argumentierte, dass konventionelle Böller und Raketen bei Hunden, Katzen und landwirtschaftlichen Nutztieren enorme Stress- und Panikzustände auslösen. Die Werbekampagne der Initiative griff dieses emotionale Thema auf Plakaten auf, auf denen Tiere dargestellt wurden, die sich die Ohren zuhielten. Das Argument der Tierschützer überwog am Ende die Bedenken der politischen Eliten und traditioneller Verbände.

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Umsetzung bis in zwei Jahre geplant

Das Parlament hatte den Vorstoß ursprünglich abgelehnt, weil man Feuerwerk als kulturelle Tradition und Ausdruck von Freude ansieht. Die Regierung warnte zudem vor erheblichen Umsatzeinbußen für die Feuerwerksbranche und betonte, dass die akute Lärmbelastung nur an wenigen Tagen im Jahr stattfindet. Nun gilt die Entscheidung der Volksabstimmung als verbindlich, und der Gesetzgeber hat die Aufgabe, die technischen Grenzwerte für den erlaubten Lärmpegel noch zu definieren. Die vollständige Umsetzung des Verbots ist für den Zeitraum der nächsten zwei Jahre vorgesehen.

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Lärm statt bloßer Knaller

Der Begriff Böller taucht in der Initiative gar nicht auf, da das Verbot breiter gefasst ist. Es umfasst alle Körper, die Lärm erzeugen, was neben reinen Knallkörpern auch größere Feuerwerksraketen mit Leuchteffekten oder Feuerwerksbatterien mit mehreren Abschussrohren einschließt. Öffentliches Feuerwerk bei festlichen Anlässen oder zum Nationalfeiertag bleibt jedoch von diesem Verbot ausgenommen. Ähnliche Regulierungen bestehen bereits in Irland, und die Niederlande haben im laufenden Jahr ein vergleichbares Verbot beschlossen.

Sprühkerzen nur in Innenräumen verboten

Die Tragödie von Crans-Montana bleibt im Hinterkopf, als im Dezember 2024 ein Feuerwerkskörper die Decke einer Bar in Brand setzte und dabei 41 Menschen ums Leben kamen. Sprühkerzen wie die in der Silvesternacht 2025/26 genannten sind vom Lärmverbot nicht betroffen, da sie geräuschlos funktionieren. Allerdings wurden sie nach der Katastrophe mit 41 Toten und Dutzenden schwersten Verbrennungen ebenfalls reguliert. Sie dürfen ebenso wie Wunderkerzen oder Vulkane in öffentlichen Innenräumen wie Bars, Restaurants oder Hotels nicht mehr gezündet werden.