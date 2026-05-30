Schweiz gegen Norwegen im Halbfinale der Eishockey-WM

Die Schweiz trifft als ungeschlagener Favorit auf Überraschungsteam Norwegen. Beide Teams kämpfen um den Einzug ins Finale der Heim-WM.

Während die makellose Schweiz weiter vom Titel bei der Heim-WM träumen darf, hofft Norwegen auf das nächste erfolgreiche Kapitel im skandinavischen Eishockey -Märchen. Im heutigen Halbfinale gehen die bei dieser WM in acht Spielen noch ungeschlagenen Eidgenossen als großer Favorit in das Duell gegen den Underdog aus Norwegen , der erstmals überhaupt den Sprung ins Semifinale geschafft hat.

Die Schweizer stürzten im Viertelfinale trotz eines frühen Rückstands ihren Angstgegner Schweden. Das 3:1 war der erste Sieg des Gastgebers gegen Schweden in einer K.o. -Runde bei einer WM. Wir sind eine Mannschaft, die die Zweikämpfe annimmt, niemand hat Angst vor einem harten Duell.

Wir stehen füreinander ein, unterstützen und schützen uns gegenseitig. Das ist das, was uns auszeichnet, sagte Torschütze Calvin Thürkauf. Die Ausgangslage ist vor dem Spiel in Zürich gegen das Überraschungsteam dieser Weltmeisterschaft klar. Aber: Wir respektieren jeden Gegner, betonte Thürkauf.

Davon zeugen die beiden 9:0-Erfolge in der Gruppenphase gegen die ÖEHV-Auswahl und Ungarn. Die Norweger hatten die Gruppenphase unterdessen sensationell auf Platz zwei beendet. Nach Siegen gegen Schweden und Tschechien sowie einem Punktgewinn gegen Kanada ging es erstmals seit 2012 ins Viertelfinale. In diesem setzte sich die Erfolgsgeschichte mit einem 2:0 gegen Lettland fort.

Vergesst die Fußball-WM. Zuerst spielt Norwegen das Halbfinale bei der Eishockey-WM, schrieb die Tageszeitung VG euphorisch. Völlig aus dem Nichts kommt der Erfolg aber nicht. In den NHL-Drafts 2024 und 2025 wurden fünf Norweger berücksichtigt, unter ihnen Michael Brandsegg-Nygard und Stian Solberg, die 2024 in der ersten Runde als Nummer 15 respektive 23 gezogen wurden.

Auch der 18-jährige Stürmer Tinus Luc Koblar kam vor einem Jahr als 64. (Toronto Maple Leafs) an die Reihe - er weist bei diesem Turnier die beste Plus-Minus-Bilanz (+8) seiner Equipe auf. Top-Torschütze des Teams ist mit sechs Treffern der 21-jährige Noah Steen, der einen Vertrag bei den Tampa Bay Lightning besitzt. Die Schweiz hingegen kann auf eine beeindruckende Defensive bauen, die in den bisherigen Spielen nur wenige Gegentore zuließ.

Torhüter Leonardo Genoni zeigte starke Leistungen und ist einer der Schlüsselspieler für den weiteren Turnierverlauf. Auch die Offensive um Roman Josi, Kevin Fiala und Nico Hischier ist gefährlich und in der Lage, jederzeit Tore zu erzielen. Das Team von Trainer Patrick Fischer ist eingespielt und vertraut auf seine Stärken. Die Stimmung im Team ist hervorragend, die Spieler sind hochmotiviert, den Heimvorteil zu nutzen.

Die Fans in der Zürcher Halle werden das Team lautstark unterstützen. Norwegen hat nichts zu verlieren und kann befreit aufspielen. Das Team ist hungrig auf weitere Erfolge und will den nächsten Coup landen. Die Skandinavier sind taktisch diszipliniert und lauern auf Konterchancen.

Besonders die junge Garde um Steen und Koblar könnte für Überraschungen sorgen. Die Geschichte lehrt, dass im Sport alles möglich ist, und Norwegen hat bereits mehrfach bewiesen, dass es mit den Großen mithalten kann. Das Halbfinale verspricht Spannung pur. Beide Teams werden alles geben, um ins Finale einzuziehen.

Die Schweiz geht zwar als Favorit ins Spiel, aber Norwegen ist der Außenseiter, den niemand unterschätzen sollte. Die Eishockey-Welt blickt gespannt nach Zürich, wo möglicherweise ein neues Kapitel der Eishockey-Geschichte geschrieben wird. Eines ist sicher: Das Spiel wird intensiv und hart umkämpft sein. Die Spieler sind bereit, für ihren Traum zu kämpfen.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein hochklassiges Eishockeyspiel freuen. Die Schweiz will den nächsten Schritt machen und Norwegen träumt von der Sensation. Der Puck fällt um 20:20 Uhr. Es bleibt abzuwarten, wer am Ende die Freude und wer die Enttäuschung erlebt.

Die Vorfreude ist jedenfalls riesig. Das Halbfinale ist der Höhepunkt einer ohnehin schon beeindruckenden WM. Die Mannschaften haben sich diese Chance verdient. Jetzt heißt es: Volle Konzentration und Kampfgeist.

Die Fans in der Halle werden die Spieler nach vorne peitschen. Es wird laut werden in Zürich. Die Atmosphäre verspricht einmalig zu sein. Beide Teams haben Respekt voreinander, aber auch den unbedingten Willen zu gewinnen.

Das wird ein Match auf Augenhöhe, auch wenn die Favoritenrolle klar verteilt ist. Die Schweiz hat die breitere Brust, aber Norwegen den Lauf. Am Ende entscheiden Kleinigkeiten. Die Special Teams könnten den Unterschied ausmachen.

Das Überzahl- und Unterzahlspiel wird entscheidend sein. Die Schweiz hat in der Gruppenphase überzeugt, aber Norwegen hat gezeigt, dass es auch gegen Topteams bestehen kann. Die Defensive der Norweger ist kompakt, die Schweizer müssen geduldig sein und ihre Chancen nutzen. Es wird ein taktisches Spiel werden.

Die Trainer werden ihre Strategien anpassen. Der Ausgang ist offen. Die Eishockey-Fans dürfen gespannt sein





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