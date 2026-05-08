Schweden erwägt elektronische Fesseln für Minderjährige zur Bekämpfung der Jugendkriminalität

Die schwedische Regierung plant, elektronische Fesseln für Jugendliche ab 13 Jahren einzusetzen, um sie vor der Rekrutierung durch kriminelle Banden zu schützen. Zudem wird das Strafmündigkeitsalter gesenkt und die Überwachung der Kommunikation von Minderjährigen erlaubt.

In Schweden wird eine neue Maßnahme diskutiert, um Minderjährige vor der Rekrutierung durch kriminelle Banden zu schützen. Die Sozialbehörden könnten Jugendlichen ab 13 Jahren elektronische Fesseln auferlegen, um sicherzustellen, dass sie sich an behördlich verhängte Ausgangssperren halten.

Die Regierung geht davon aus, dass zwischen 50 und 100 Kinder überwacht werden könnten. Die elektronische Fessel soll optisch an eine Armbanduhr oder ein Armband erinnern, um weniger auffällig und stigmatisierend zu wirken als die Fußfessel für verurteilte Straftäter. Sozialministerin Anna Hallberg betonte, dass das Ziel sei, die Jugendlichen zu schützen und sie vor der Einbindung in kriminelle Strukturen zu bewahren. Die Situation in Schweden ist alarmierend, da kriminelle Banden zunehmend Kinder und Jugendliche für Gewalttaten und sogar Morde anwerben.

Da Minderjährige unter 15 Jahren in Schweden bisher nicht strafmündig sind, droht ihnen bei einer Festnahme keine Gefängnisstrafe. Laut dem Justizminister Morgan Johansson gibt es derzeit 173 Kinder unter 15 Jahren, die verdächtigt werden, an Morden oder Mordplänen beteiligt zu sein. Im vergangenen Jahr gab es 52 sogenannte Beweisverfahren gegen Minderjährige, bei denen ein Gericht über die Schuld entscheidet, ohne eine Strafe zu verhängen. Ab dem 1.

Juli wird das Strafmündigkeitsalter für schwere Straftaten von 15 auf 13 Jahre herabgesetzt. Diese Maßnahme soll die Jugendkriminalität eindämmen und die Verantwortung der jungen Menschen stärken.

Zudem darf die schwedische Polizei ab Oktober 2025 die elektronische Kommunikation von Kindern unter 15 Jahren abhören, um mögliche kriminelle Aktivitäten frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Die Regierung betont, dass diese Maßnahmen notwendig sind, um die Sicherheit in Schweden zu erhöhen und die Jugendlichen vor Ausbeutung durch kriminelle Netzwerke zu schützen





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