Schwarzmilzferner verliert Gletscherstatus - Aus für den letzten Allgäuer Gletscher

Der Schwarzmilzferner in den Allgäuer Alpen gilt seit diesem Sommer nicht mehr als Gletscher. Glaziologe Christoph Mayer prognostiziert das totale Abschmelzen bis 2027.

Der Schwarzmilzferner auf der Tiroler Seite der Allgäuer Hochalpen hat seinen offiziellen Status als Gletscher verloren. Dieses Ergebnis ist die direkte Folge eines extrem heißen Sommers, der dem Eisfeld über vier Meter Dicke und etwa die Hälfte seines ursprünglichen Volumens gekostet hat. Die wissenschaftliche Anerkennung dieses Verlustes markiert ein wichtiges Datum in der lokalen Klimaforschung, da es das Ende einer Ära für diese spezifische Eisformation signalisiert.

Statusverlust durch zu wenig Eisbewegung

Glaziologe Christoph Mayer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften bestätigte am Wochenende, dass der Schwarzmilzferner nach dem aktuellen Sommer nicht mehr die Kriterien für die Gletscherdefinition erfüllt. Neben der kritisch reduzierten Dicke und dem minimierten Volumen ist die fehlende Fließfähigkeit ein entscheidendes Argument. Da das Eisfeld auf der Südostseite von Mädelegabel und Hochfrottspitze in rund 2.450 Metern Höhe nicht mehr fließt, kann es wissenschaftlich nicht länger als aktiver Gletscher klassifiziert werden.

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Jahrzehntelange Beobachtung dokumentiert Verlust

Christoph Mayer und seine Kollegen haben diesen vormals letzten Gletscher der Allgäuer Hochalpen auf österreichischer Seite seit 26 Jahren lückenlos beobachtet. Die Dokumentation der Eismassenverluste zeigt seit 2016 einen deutlichen und beständigen Trend nach unten. Mayer betonte, dass sich diese negative Entwicklung seit 2022 nochmals stark beschleunigt hat. In diesem Jahr wurde es für die Forschenden eindeutig, dass die Existenz des Schwarzmilzferners zeitlich begrenzt ist und er demnächst komplett verschwinden wird.

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Ostalpen werden bis 2070 eisfrei sein

Die Prognosen des Glaziologen für die gesamte Region sind äußerst düster. Christoph Mayer geht davon aus, dass die kompletten Ostalpen zwischen den Jahren 2060 und 2070 komplett eisfrei sein werden. Er erklärte, dass das Verschwinden kleinerer Gletscher in den Alpen jährlich stattfindet und dieser Prozess kaum noch aufzuhalten ist. Selbst bei hohen Niederschlagsmengen im Winter leiden die verbliebenen Eismassen rapide unter den Bedingungen, da die Sommer jetzt zu heiß für das Überleben der restlichen Eisfelder sind.

Zukunft des verbleibenden Eises bis 2027

Trotz des aktuellen Statusverlusts ist noch nicht alles Eis des Schwarzmilzferners geschmolzen. Christoph Mayer erklärte, dass von dem einstigen Eisfeld nach dem Sommer 2027 aller Voraussicht nach nichts mehr übrig sein dürfte. Die bereits jetzt sichtbaren, massiven Einbußen an Dicke und Volumen deuten darauf hin, dass die restlichen Reste des Eiskörpers in den kommenden Jahren vollständig schmelzen werden. Die Zeitlinie ist damit klar: Bis 2027 wird der Ort, der einmal ein Gletscher war, endgültig eisfrei sein.