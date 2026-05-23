Schwarzfahrer-Serie in Oberösterreich: Behörden nerven, Strafen scheitern

Zwei unbelehrbare Schwarzfahrer in einem oberösterreichischen Bezirk lassen sich von teuren Strafen einfach nicht bremsen und werden immer wieder erwischt. Die für sie verhängten Strafen scheitern jedoch offenbar jede abschreckende Wirkung.

Es gibt sicher noch mehr solche "Spezialisten", aber zwei unbelehrbare Schwarzfahrer nerven die Behörden in einem oberösterreich ischen Bezirk extrem. Sie lassen sich von teuren Strafen einfach nicht bremsen, werden immer wieder erwischt und auch freche Meldungen gegenüber der Exekutive fallen ohne große Konsequenzen.

Wer es sich leisten kann, sollte dies vermeiden. Beide waren schon mehrfach ohne gültige Lenkberechtigung und teilweise auch alkoholisiert am Steuer ihrer Autos erwischt worden. Die dafür jeweils verhängten Strafen verfehlten bisher aber offenbar jede abschreckende Wirkung. Ein Ende der Serien scheint daher vorerst nicht in Sicht





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