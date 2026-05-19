Schwarzer Sand-Schokolade: Trend-Nascherei mit Mohnsamen und schwarzem Sesam

Die neue Kreation der Firma 'Tuco' ist bereits ein echter Hit auf Social Media. Die 'Black Sand'-Schokolade mit ihren sandigen Texturen und exotischen Zutaten sorgt für Begeisterung. Allerdings hat die außergewöhnliche Erfahrung ihren Preis: Die belgische Nascherei kostet stolze 29,15 Euro.

Trend-Alarm auf Social Media – der Hype um verrückte Schoko-Kombinationen reißt nicht ab. Nach Pistazie und Zuckerwatte steht nun 'schwarzer Sand' im Programm. Die neue Kreation der Firma 'Tuco' wird auf TikTok gerade auf und ab getestet.

Beim Aufbrechen rieselt ein sandartiger Staub aus der 'Black Sand'-Schokolade. Die neue Trend-Nascherei hat eine besondere Spezialzutat: Mohnsamen! Diese sorgen für die sandige Textur und passen mit ihrer dunklen Farbe perfekt in die Füllung. Auch schwarzer Sesam soll für den Extra-Crunch sorgen.

Ansonsten ist die Schokolade mit Steinpilzen und schwarzem Trüffel verfeinert – eine wilde Kombination für experimentierfreudige Naschkatzen. Doch die außergewöhnliche Erfahrung hat ihren Preis: Zusammen mit den Liefergebühren kostet die belgische Nascherei stolze 29,15 Euro. Auf Social Media wird schon fleißig getestet: 'Es ist sehr schwierig zu essen, aber lecker', beschreibt eine Userin in einem Video.

Eine andere schreibt unter ihr Test-Video: 'Es ist viel leckerer, als es aussieht', denn einer ihrer Follower äußerte Bedenken: 'Es sieht wirklich nicht lecker aus', schreibt die Frau unter das Video





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