Schwarzarbeit in Österreich 2026: 25 Prozent nutzen illegal Dienstleistungen

Markante Studie von Friedrich Schneider zeigt: 2026 beziehen ein Viertel der Österreicher Schwarzleistungen. Die Schattenwirtschaft erreicht mit 41,96 Milliarden Euro ein Rekordniveau.

Die Schattenwirtschaft in Österreich verzeichnet im Jahr 2026 ein signifikantes Wachstum. Laut einer am Donnerstag präsentierten Studie des Linzer Ökonomen Friedrich Schneider bezogen 25 Prozent der Bevölkerung in den zwölf Monaten vor der Erhebung Leistungen ohne Rechnung. Dieser Wert markiert den höchsten Stand seit dem Jahr 2017 und unterstreicht die anhaltende Dynamik der illegalen Wirtschaftstätigkeiten im Land. Die Erhebung basiert auf repräsentativen Daten, die die reale Nutzung von Dienstleistungen abseits des steuerlichen Erfassungsprozesses widerspiegeln.

Umfang der Schwarzarbeit und wirtschaftliche Dimension

Der Ökonom Friedrich Schneider schätzt den prognostizierten Umsatz der Schattenwirtschaft für das Jahr 2026 auf 41,96 Milliarden Euro. Dieser beträchtliche Finanzfluss entspricht einem Anteil von rund 7,91 Prozent am Bruttoinlandsprodukt Österreichs. Zum Vergleich: In den Vorjahren 2024 und 2025 lag die Quote der Personen, die Schwarzleistungen in Anspruch nahmen, jeweils bei 20 Prozent. Der deutliche Anstieg auf ein Viertel der Gesamtbevölkerung signalisiert eine Verschiebung im Konsumverhalten, die primär durch finanzielle Engpässe getrieben wird. Die Ausgaben für diese informellen Leistungen liegen pro Transaktion in der Regel unter 500 Euro, was auf alltägliche Haushaltsnachbesserungen und Reparaturen hindeutet.

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Häufigste Leistungen und Akzeptanz der Bevölkerung

Die am häufigsten in Anspruch genommenen Leistungen ohne Rechnung sind Autoreparaturen mit einem Anteil von 20 Prozent der Nutzer. An zweiter Stelle folgen Elektroarbeiten sowie Installationen und Reparaturen, die von 18 Prozent der Befragten Schwarz bezogen werden. Die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Praktiken bleibt seit über 20 Jahren stabil hoch und liegt bei rund 60 Prozent der Bevölkerung. Viele Österreicher betrachten das sogenannte Pfuschen als ein eher geringes Vergehen, ein sogenanntes Kavaliersdelikt. Diese Einstufung erklärt die hohe Bereitschaft, im Alltag auf steuerpflichtige Dienstleistungen zu verzichten, wenn die Kosten im regulären Markt als zu hoch empfunden werden. Die Studie von market im Auftrag von Schneider macht diese kulturelle Haltung zum zentralen Faktor für die Stabilität der Schattenwirtschaft.

Treiberfaktoren und direkte Teilnahme an illegaler Arbeit

Als primären Treiber für den Anstieg der Schwarzarbeit nennt die Studie den anhaltenden Kostendruck in den privaten Haushalten. Insgesamt 65 Prozent der Befragten gaben an, dass viele Leistungen ohne Schwarzarbeit nicht mehr leistbar wären. Da 64 Prozent ihrerseits aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage sparsamer haushalten, greifen 29 Prozent häufiger auf ungemeldete Dienstleister zurück, um Kosten zu sparen. Zusätzlich erhöht 21 Prozent der Bevölkerung selbst seine Beteiligung an illegaler Arbeit. Rund ein Zehntel der österreichischen Bevölkerung hat in den vergangenen Monaten Schwarzarbeit geleistet. Das damit erzielte Einkommen beträgt durchschnittlich etwas über 1.150 Euro im Jahr, ein Anstieg gegenüber 810 Euro im Vorjahr. Der vereinbarte Stundensatz liegt bei 28 Euro, verglichen mit 24 Euro im Vorjahr, was auf steigende Preise für ungemeldete Arbeitskraft hindeutet.

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Kritik an öffentlicher Leistung und Haushaltsführung

Neben individuellen Sparstrategien spielt auch das Misstrauen gegenüber dem Staat eine Rolle. Knapp vier von zehn Österreichern sehen einen Zusammenhang zwischen der hohen Quote an Schwarzarbeit und der Unzufriedenheit mit den Leistungen der öffentlichen Hand. Ein alarmierender 81 Prozent der Bevölkerung beurteilt den Umgang mit Steuergeldern als verschwenderisch. Diese Kritik spiegelt sich in den Zufriedenheitswerten wider: Aktuell ist nur noch ein Drittel der Bevölkerung mit dem Angebot von Gütern und Dienstleistungen von Bund und Land zufrieden. Im Zeitraum von 2013 bis 2021 lag dieser Wert noch deutlich höher bei 67 bis 73 Prozent. Der massive Einbruch der Zufriedenheit korreliert mit der Zunahme von Pfusch und unterstreicht die wachsende Kluft zwischen staatlicher Leistungsbereitschaft und den Erwartungen der Bürger.

Methodik der repräsentativen Erhebung

Die vorliegenden Erkenntnisse basieren auf einer repräsentativen Online-Befragung, die für das Unternehmen market durchgeführt wurde. Die Untersuchung erreichte 1.004 Personen ab 16 Jahren in ganz Österreich. Die Datenerhebung fand in einem klar definierten Zeitfenster vom 15. bis 29. September statt. Durch die spezifische Fragestellung nach der tatsächlichen Inanspruchnahme von Leistungen ohne Rechnung in den vergangenen zwölf Monaten liefert die Studie von Friedrich Schneider ein präzises Bild der aktuellen Dynamik. Die Ergebnisse dokumentieren nicht nur das Volumen der illegalen Wirtschaft, sondern auch die sozialen und ökonomischen Triebkräfte, die das Verhalten der Bevölkerung in Österreich im Jahr 2026 nachhaltig prägen.