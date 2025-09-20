Schwangerschaftsbedingte Kündigung: Arbeiterkammer interveniert in Gänserndorf

Eine junge Frau verlor ihren Job am Tag, an dem sie ihre Schwangerschaft bekannt gab. Die Arbeiterkammer (AK) schaltete sich ein und konnte den Arbeitgeber zum Einlenken bewegen. Der Fall wird als Diskriminierung gewertet, und die AK fordert eine Kündigungsentschädigung.

Ein erschütternder Fall von Ungerechtigkeit sorgt derzeit im Bezirk Gänserndorf für Aufsehen: Eine junge Frau verlor ihren Job – ausgerechnet an dem Tag, an dem sie ihre Schwangerschaft bekannt gab. Die Umstände dieses Vorfalls werfen ein Schlaglicht auf die dringende Notwendigkeit, Arbeitnehmerrechte und den Schutz von Schwangeren am Arbeitsplatz zu stärken. Die junge Frau, identifiziert als Frau S. in Berichten der NÖN, arbeitete zuvor in einem Bürojob.

Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Probezeit wurde ihr befristeter Vertrag verlängert, und alles deutete auf eine weitere Verlängerung hin. Ihre Leistungen wurden als tadellos bewertet, und es gab keinerlei Anzeichen für Probleme. Doch dann der Schock: Am Tag, an dem sie ihrem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft mitteilte, erhielt sie die Kündigung. Diese unerwartete Entscheidung löste sofortige Reaktionen aus und führte zu der Annahme, dass die Kündigung in direktem Zusammenhang mit ihrer Schwangerschaft stand.\Die Frau suchte umgehend Hilfe bei der Arbeiterkammer (AK) in Niederösterreich. Laut geltendem Recht muss die Weiterbeschäftigung mindestens bis zum Beginn eines Beschäftigungsverbotes erfolgen, was in der Regel etwa acht Wochen vor der Geburt des Kindes liegt, erklärte Michael Lamm, der stellvertretende Leiter der AK-Bezirksstelle Gänserndorf. Die AK schaltete sich unverzüglich ein und konnte den Arbeitgeber bereits in der ersten Phase des Konflikts zum Einlenken bewegen. Obwohl der Fall noch nicht endgültig abgeschlossen ist, deutet die Reaktion des Arbeitgebers auf einen möglichen Erfolg der AK-Bemühungen hin. Sollte der Arbeitgeber jedoch nicht einlenken, erwägt die AK rechtliche Schritte und wird die Frau umfassend in diesem Prozess unterstützen. Die AK wertete die Kündigung im direkten Zusammenhang mit der Schwangerschaft als Diskriminierung nach dem Gleichbehandlungsgesetz und forderte eine angemessene Kündigungsentschädigung. Die AK-Bezirksstelle Gänserndorf hat in diesem Jahr bereits 6.500 Anfragen bearbeitet, von denen mehr als 2.100 zu weiterführenden Beratungen führten. Durch ihre Arbeit konnten die Mitarbeiter der AK allein in Gänserndorf 2,03 Millionen Euro für die Betroffenen erstreiten.\Die Aktivitäten der Arbeiterkammer beschränken sich nicht nur auf den Bezirk Gänserndorf. Kammerrat Dietmar Breiner zog gegenüber den NÖN eine umfassende Bilanz der Arbeit der AK im gesamten Bundesland. Im ersten Halbjahr 2025 wandten sich mehr als 74.000 Arbeitnehmer an die AK, was das hohe Ausmaß an Arbeitsrechtlichen Problemen und Beratungsbedarf unterstreicht. Die AK konnte für die Betroffenen in diesem Zeitraum insgesamt 68,8 Millionen Euro erkämpfen. Diese beeindruckenden Zahlen verdeutlichen die zentrale Rolle der Arbeiterkammer als Interessenvertretung der Arbeitnehmer und ihren unermüdlichen Einsatz für soziale Gerechtigkeit und den Schutz der Arbeitnehmerrechte. Die AK setzt sich kontinuierlich für faire Arbeitsbedingungen und gegen jegliche Form von Diskriminierung am Arbeitsplatz ein, um sicherzustellen, dass Arbeitnehmer, insbesondere schwangere Frauen, ihre Rechte wahrnehmen und ohne Angst vor ungerechter Behandlung arbeiten können





Heute_at / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Arbeitsrecht Schwangerschaft Kündigung Arbeiterkammer Diskriminierung

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Älteste Opponitzerin feierte ihren 100. GeburtstagEin ganzes Jahrhundert voller Erinnerungen, Ehrungen und Lebensweisheit liegt hinter Aloisia Schallauer – die Jubilarin blickt interessiert und offen in die Zukunft.

Weiterlesen »

Arm trotz Vollzeitjob: So trifft's 120.000 ÖsterreicherArm trotz Vollzeitjob: Rund 120.000 Österreicher gelten laut aktueller Studie als Working Poor. Betroffen sind vor allem Junge und Frauen.

Weiterlesen »

Jonathan Lethem erzählt, wie Brooklyn vom harten Pflaster zur hippen Hochburg wurdeDer Autor Jonathan Lethem war in seiner Jugend ein Dean-Street-Junge im New Yorker Stadtteil Brooklyn. In seinem neuen Roman erinnert er sich daran.

Weiterlesen »

Regiedebüts als Schwebezustände: hochklassiges junges Kino aus WienSolidarität in monströsen Zeiten: Österreichs junge Kinoszene traut sich neuerdings einiges zu. In ihren ersten großen Spielfilmen finden Marie Luise Lehner und Florian Pochlatko zu souveränen eigenen Handschriften.

Weiterlesen »

Einkommen reicht nicht aus - Trotz Arbeit: So viele können sich Leben nicht leistenWorking Poor in Österreich: Trotz Vollzeitjob können sich über 100.000 Menschen das Leben nicht leisten. Besonders betroffen sind Junge und Frauen.

Weiterlesen »

Weniger Kirchenaustritte - Immer mehr junge Menschen besuchen wieder die MesseSonntags-Gottesdienst: Mehr junge Menschen in Österreichs Kirchen, Kirchenaustritte sinken, Social Media stärkt Glaubensgemeinschaft. Aktuelle Zahle

Weiterlesen »