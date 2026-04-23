Schwangerschaft als Kündigungsgrund? Wienerin erfolgreich gegen ihren Arbeitgeber geklagt

Eine Wienerin erhielt nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft keine Verlängerung ihres Arbeitsvertrags. Die Arbeiterkammer Wien setzte sich erfolgreich für ihre Rechte ein und erwirkte ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sowie die Auszahlung offener Entgeltansprüche.

Die Rechtslage ist eindeutig: Eine Schwangerschaft darf keinen Einfluss auf die Fortsetzung eines Arbeitsverhältnisses haben. Dennoch sieht sich eine Wienerin in einer prekären Situation wieder, nachdem ihr ein unbefristetes Arbeitsverhältnis kurz nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft verweigert wurde.

Dieser Fall, der die Arbeiterkammer (AK) Wien aufhorchen lässt, verdeutlicht, dass in unserer Gesellschaft noch immer ein erheblicher Nachholbedarf in Bezug auf den Schutz von schwangeren Arbeitnehmerinnen besteht. Die Frau, die bereits drei Monate in ihrem neuen Job tätig war und eine positive Leistungsbeurteilung erhalten hatte, erhielt zunächst einen Dienstplan für den kommenden Monat – ein deutliches Zeichen für die geplante Verlängerung ihres Vertrages.

Mit Freude teilte sie ihrem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft mit, in der Erwartung, dass dies keine negativen Konsequenzen haben würde. Doch die Reaktion des Arbeitgebers war enttäuschend: Plötzlich wurde die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses in Frage gestellt und schließlich ganz abgesagt. Die Situation der Wienerin, die bereits ein Kind hat, war besonders verzweifelt. Als Schwangere sah sie sich mit erheblichen Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert, ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld und somit unmittelbar vor dem finanziellen Ruin stehend.

Die Arbeiterkammer Wien, vertreten durch Juristin Bianca Fadler, ergriff umgehend Maßnahmen. Fadler forderte den Arbeitgeber auf, die vollen Entgeltansprüche der Frau bis zum Beginn des Mutterschutzes zu begleichen und ihr ein unbefristetes Arbeitsverhältnis anzubieten. Der Arbeitgeber versuchte sich zunächst mit der Behauptung zu rechtfertigen, die Arbeitsleistung der Frau sei nicht ausreichend gewesen, konnte diese Aussage jedoch vor Gericht nicht mit Beweisen belegen. Angesichts der offensichtlichen Schwäche seiner Argumentation lenkte der Arbeitgeber schließlich ein, noch bevor ein Urteil gefällt werden musste.

"Letztlich hat der Arbeitgeber wohl auch eingesehen, dass seine Argumentation stark hinkt. Sonst hätten wir das unbefristete Dienstverhältnis und die offenen Entgeltansprüche über 9000 Euro wohl nicht im Vergleichsweg erhalten", so Fadler, die sich über den erfolgreichen Ausgang des Falls freut. Dieser Fall ist ein mahnendes Beispiel dafür, dass trotz bestehender Gesetze Diskriminierung aufgrund von Schwangerschaft in der Arbeitswelt weiterhin vorkommt und dass eine konsequente Durchsetzung der Rechte von schwangeren Arbeitnehmerinnen unerlässlich ist.

Die Arbeiterkammer Wien wird auch weiterhin solche Fälle aufmerksam verfolgen und sich für den Schutz der Rechte von Müttern und werdenden Müttern einsetzen. Es ist wichtig, dass Arbeitgeber sich ihrer Verantwortung bewusst sind und sicherstellen, dass Schwangerschaft keine Rolle bei Entscheidungen über die Fortsetzung von Arbeitsverhältnissen spielt. Nur so kann eine gleichberechtigte und faire Arbeitswelt geschaffen werden, in der Frauen ohne Angst vor Diskriminierung ihre beruflichen und familiären Ziele verwirklichen können.

Die AK Wien bietet betroffenen Frauen umfassende Rechtsberatung und Unterstützung an, um ihre Rechte durchzusetzen und sich gegen ungerechtfertigte Kündigungen zu wehren. Der vorliegende Fall zeigt deutlich, dass es sich lohnt, sich zur Wehr zu setzen und die eigenen Rechte zu verteidigen. Die erfolgreiche Durchsetzung der Ansprüche der Wienerin ist ein Signal an alle Arbeitgeber, dass Diskriminierung aufgrund von Schwangerschaft nicht toleriert wird und dass die Rechte von schwangeren Arbeitnehmerinnen umfassend geschützt werden





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