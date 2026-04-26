Schusswaffenvorfall beim Korrespondenten-Dinner in Washington – Trump unverletzt

Bei dem traditionellen Korrespondenten-Dinner in Washington kam es zu einem Schusswaffenvorfall. Präsident Trump und seine Begleiter blieben unverletzt, doch die Anwesenden erlebten beängstigende Momente. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Der Korrespondenten-Dinner in Washington wurde von einem Schusswaffenvorfall überschattet, der für große Bestürzung sorgte. Obwohl US-Präsident Donald Trump , seine Regierungsmitglieder und andere Anwesende unverletzt blieben, erlebten sie Momente der Todesangst.

Der mutmaßliche Täter, ein 31-jähriger Mann aus Kalifornien, hatte vor der Tat ein Manifest an seine Familie verschickt, in dem er seine Motive darlegte und sich über vermeintliche Missstände beschwerte. Die Sicherheitsvorkehrungen, die nach den Anschlägen vom 11. September erheblich verstärkt wurden, erwiesen sich offenbar als unzureichend, da der Angreifer bewaffnet mit Schrotflinte, Handfeuerwaffe und Messern in das Hotel gelangen konnte. Er nutzte offenbar die Tatsache aus, dass er als Hotelgast Zugang hatte.

Der Vorfall ereignete sich, als der Angreifer durch eine Zugangsschleuse des Secret Service stürmte und einen Schusswechsel mit Sicherheitsbeamten auslöste. Trump hatte kurz zuvor im Ballsaal Platz genommen, woraufhin der Zutritt zum Sicherheitsbereich verweigert und die Metalldetektoren abgebaut wurden. Dies ermöglichte dem Angreifer, sich dem Ballsaal zu nähern. Nach dem Ausbruch des Chaos wurden Trump und seine Frau Melania umgehend in Sicherheit gebracht, während die Gäste in Panik Schutz unter den Tischen suchten.

Ein Sicherheitsbeamter wurde bei dem Vorfall verletzt. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Täter gezielt Regierungsmitglieder ins Visier nehmen wollte, möglicherweise auch Präsident Trump selbst. Das Manifest des Täters enthält wütende Anklagen und Verschwörungstheorien. Die Sicherheitsmaßnahmen bei dem Dinner waren umfangreich, umfassten mehrere Kontrollen, das Vorzeigen von Eintrittskarten und das Passieren von Metalldetektoren.

Trotzdem gelang es dem Angreifer, die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Der Vorfall wirft ernsthafte Fragen nach der Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen bei öffentlichen Veranstaltungen und der Fähigkeit der Sicherheitsbehörden auf, potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und abzuwehren. Neben Trump waren auch Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio und andere hochrangige Regierungsbeamte anwesend. Die Atmosphäre war von Angst und Unsicherheit geprägt, und das Dinner musste vorzeitig abgebrochen werden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und erwartet nun die Anklageerhebung





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