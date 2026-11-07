Schusswaffenangriff in Krakau: Fünf Tote und zwölf Verletzte

Ein Schütze tötet fünf Menschen in Krakau. Die Polizei fasst den Täter. Ministerpräsident Tusk und Präsident Nawrocki reagieren auf die Attacke am zentralen Marktplatz.

Bei einem schweren Schusswaffenangriff in der polnischen Stadt Krakau sind am Samstag fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Attacke, die gegen 15.00 Uhr im Stadtzentrum erfolgte, forderte zudem mindestens zwölf Verletzte. Die Polizei bestätigte die hohen Opferzahlen und erklärte, dass die Ermittlungen zum Vorfall bereits aufgenommen wurden. Unter den Verletzten befanden sich auch Beamte der lokalen Ordnungskräfte.

Täter aus fahrendem Auto am Marktplatz

Der Schütze feuerte laut Angaben der Polizei aus einem fahrenden Auto heraus auf den zentralen Marktplatz von Krakau. Das Verhalten des Täters wurde als wahllos beschrieben, da er keine spezifischen Personen auswählte. Die Beamten reagierten schnell und schossen auf den Verdächtigen, um die weitere Bedrohung abzuwenden. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.

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Er wurde von den Rettungskräften sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo sein Zustand weiter untersucht wurde. Die Polizei teilte auf der Plattform X mit, dass der Mann gefasst und medizinisch versorgt wurde. Der Vorfall schockierte die Bewohner und Besucher der Stadt, die sich zu dieser Zeit auf dem belebten Platz aufhielten.

Reaktion der politischen Führung

Polens Ministerpräsident Donald Tusk erklärte umgehend, dass die Polizei die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen hat. Tusk nutzte die Plattform X, um die offizielle Position der Regierung bekannt zu geben und um Klarheit über die Lage zu schaffen. Er betonte die Bedeutung einer schnellen und effektiven Strafverfolgung.

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Polens Präsident Karol Nawrocki sagte, seine Gedanken seien bei den Opfern, den Verletzten und deren Familien. Nawrocki drückte seine Solidarität mit den Betroffenen und der Stadt aus. Die politische Führung zeigt sich geeint in der Verurteilung der Tat und im Eintreten für die Sicherheit der Bürger.

Einsatz von Langwaffe und Tarnkleidung

Die Polizei gab bekannt, dass der Verdächtige mit einer Langwaffe auf die Menge schoss. Zusätzlich trug der Angreifer bei der Attacke Tarnkleidung, was die Identifizierung und das Tracking des Täters erschweren könnte. Die Kombination aus Fahrzeug, Waffe und Kleidung deutet auf eine gezielte und vorbereitete Tat hin.

Die genauen Umstände, die zu dieser Entscheidung führten, werden derzeit von den Ermittlern rekonstruiert. Die Polizei versucht, die Motive und den Hintergrund der Tat zu klären. Dabei spielt auch die Frage eine Rolle, ob der Täter Einzeltäter war oder im Rahmen einer größeren Verschwörung handelte.

Stadtmitte als Ziel und Folgen

Krakau ist mit rund 800.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Polens. Der zentrale Marktplatz ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen. Die Attacke hat die Sicherheit in der Innenstadt für die nahe Zukunft in Frage gestellt. Die Behörden haben Maßnahmen zur Erhöhung der Präsenz vor Ort ergriffen.

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Die Verletzten werden in verschiedenen Kliniken behandelt. Einige von ihnen müssen wegen schwererer Blessuren im Krankenhaus bleiben. Die Polizei bittet Bürger, die möglicherweise Zeugen des Vorfalls waren oder relevante Informationen besitzen, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Die Aufklärung des Falls hat höchste Priorität.