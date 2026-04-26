Schusswaffenangriff beim Korrespondentendinner: Trump in Sicherheit gebracht

Bei einem Schusswaffenangriff während des Korrespondentendinners in Washington D.C. wurde US-Präsident Donald Trump in Sicherheit gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Trump vermutet Mordabsichten.

US-Präsident Donald Trump wurde während seiner Teilnahme am traditionellen Korrespondentendinner in Washington am Samstagabend (Ortszeit) in Sicherheit gebracht, nachdem es zu einem Schusswaffenangriff gekommen war.

Der mutmaßliche Täter wurde umgehend festgenommen. Trump äußerte sich später, dass er davon ausgeht, das Ziel des Angriffs gewesen zu sein, und beschrieb den Mann als jemanden, der mehrere Waffen besaß und die Absicht hatte, zu töten, jedoch glücklicherweise in einiger Entfernung zu ihm gewesen sei. Der Angreifer, der mit einer kugelsicheren Weste ausgestattet war, hatte demnach einen Sicherheitskontrollpunkt überwunden und dabei einen Sicherheitsbeamten verletzt.

Das prestigeträchtige Dinner der White-House-Korrespondenten im Washingtoner Hilton Hotel wurde von rund 2.600 Gästen besucht, als die Schüsse fielen. Trump und andere hochrangige Regierungsvertreter wurden daraufhin in Sicherheit gebracht. Bei einer anschließenden Pressekonferenz lobte Trump ausdrücklich die Arbeit des Secret Service. Er deutete an, dass es sich bei dem Angreifer wahrscheinlich um einen sogenannten „einsamen Wolf“ handele und schloss einen Zusammenhang mit dem Konflikt mit dem Iran aus.

Er betonte jedoch, dass der Vorfall ihn nicht von seinem Kurs in Bezug auf den Iran abbringen werde: „Das wird mich nicht davon abhalten, im Iran-Krieg zu siegen.

“ Trump bestätigte die Festnahme des Täters etwa eine Stunde nach dem Vorfall und äußerte sich auf seiner Plattform Truth Social anerkennend über die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden. Zunächst hatte er vorgeschlagen, die Veranstaltung fortzusetzen, entschied sich aber später, sie innerhalb von 30 Tagen nachzuholen. Es ist nicht das erste Mal, dass Trump während seiner politischen Karriere mit einem Attentatsversuch konfrontiert war.

Im Juli 2024 entging er nur knapp einem Attentat im Staat Pennsylvania, bei dem er leicht am Ohr verletzt wurde. Augenzeugen berichteten von Panik im Festsaal des Hotels, nachdem vier bis sechs laute Knalle zu hören waren. Gäste warfen sich unter die Tische, während Secret-Service-Agenten in voller Ausrüstung den Raum stürmten. Die Schüsse fielen kurz bevor Trump das Wort ergreifen sollte.

Trump und seine Frau Melania suchten hinter dem Podium Schutz, bevor sie von ihren Leibwächtern in Sicherheit gebracht wurden. Live-Übertragungen zeigten, dass Melania Trump kurz vor der Evakuierung besorgt auf etwas im Publikum reagierte. Auch andere Regierungsmitglieder, darunter Vizepräsident JD Vance, wurden in Sicherheit gebracht. Das Korrespondentendinner, das seit 1921 jährlich stattfindet, gilt als ein gesellschaftliches Highlight in Washington D.C.

Traditionell hält der amtierende US-Präsident bei dieser Veranstaltung eine humorvolle Rede. Trump nahm heuer erstmals als Präsident teil, nachdem er die Einladung in seiner ersten Amtszeit (2017–2021) und im Vorjahr abgelehnt hatte. Der Vorfall erinnert an das Attentat auf Präsident Ronald Reagan im selben Hotel vor 45 Jahren, bei dem Reagan schwer verletzt wurde





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