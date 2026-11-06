Schussanlage in Sachsen-Anhalt: Frau lebensgefährlich verletzt und 120 Kugeln im Körper

Eine Frau erlitt durch eine selbstgebaute Schussanlage eines Nachbarn in Sachsen-Anhalt lebensgefährliche Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Eine Frau, die sich auf dem Gelände eines Nachbarn in Sachsen-Anhalt aufhielt, wurde durch eine versteckte Schussanlage lebensgefährlich verletzt. Die 120 Bleikugeln stecken noch immer in ihrem Körper, während die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag vorwirft.

Schwerste Verletzungen durch eigene Baumaßnahme

Der Angeklagte hat beim Prozessauftakt eingeräumt, die tödliche Schussanlage selbst konstruiert und auf seinem Grundstück in einem Ortsteil von Gommern installiert zu haben. Die Verletzungen der Frau sind derart schwerwiegend, dass laut einem Gerichtssprecher sogar eine Anklage wegen versuchten Mordes in Betracht gezogen wird. Ergänzend dazu steht er wegen unerlaubten Waffenbesitzes vor Gericht.

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Juristische Einordnung und Verkehrssicherungspflicht

Der Fall wirft die fundamentale juristische Frage auf, wie weit die Maßnahmen zum Eigenschutz reichen dürfen. Die Antwort ist klar: Von einem privaten Grundstück darf keine unvertretbare Gefahr für andere Personen ausgehen. Juristen bezeichnen diese gesetzliche Verpflichtung als Verkehrssicherungspflicht, die von Hauseigentümern strikt einzuhalten ist.

Verbotene Schutzmethoden und rechtliche Risiken

Methoden wie einbetonierte Glasscherben oder versteckt gespannte Drähte sind gesetzlich streng verboten. Wenn sich jemand bei diesen Methoden verletzt, droht dem Eigentümer eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Dass ein Einbrecher selbst den Hausfriedensbruch begeht, bietet dem Eigentümer keinen automatischen Schutz. Die Staatsanwaltschaft kann in solchen Fällen auch ohne Anzeige von sich aus ermitteln.

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Strafe durch Verbotsschilder ausgeschlossen

Deutsche Gerichte urteilen in solchen Fällen sehr streng. Ein Verwaltungsgericht hat beispielsweise den Einsatz von NATO-Draht untersagt, da überfliegende Bälle eine Gefahr für Kinder darstellen. Ein einfaches Betreten-verboten-Schild schützt den Besitzer also nicht vor strafrechtlichen Konsequenzen. Stacheldraht ist pauschal nicht verboten, doch die konkrete Verletzungsgefahr ist entscheidend.

Weitere Verfahrensschritte und Anklage

Der letzte Verhandlungstag ist fest für den 26. November angesetzt. Bis zum Ergehen eines Urteils gilt im deutschen Strafverfahren unumstößlich die Unschuldsvermutung. Der Ausgang des Prozesses wird nicht nur das Schicksal des Angeklagten bestimmen, sondern auch Präzedenzfälle für die rechtliche Bewertung von Hausbauernschutzmaßnahmen in ganz Deutschland setzen.