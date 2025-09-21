Schumann plant Quotenregelung für ältere Arbeitnehmer und gibt Einblicke in Sozialhilfe-Reform

Sozialministerin Korinna Schumann erwägt Quotenregelungen, um ältere Arbeitnehmer länger im Arbeitsmarkt zu halten. Gleichzeitig gibt sie Einblicke in die kommende Sozialhilfe-Reform und verteidigt die Pensionsanpassungen. Konkrete Details bleiben jedoch noch vage.

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) erwägt eine Quotenregelung , um ältere Arbeitnehmer über 60 länger im Arbeitsmarkt zu halten. Im Detail könnten finanzielle Leistungen für Arbeitgeber aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) an eine Quote geknüpft werden. Ein sogenanntes „Bonus-Malus-System“ ist im Regierungsprogramm aktuell nicht vorgesehen, wie Schumann in der ORF-„Pressestunde“ deutlich machte. Sie deutete jedoch die Möglichkeit eines „Einstellungstausenders“ an.

Konkrete Details zur geplanten Sozialhilfe-Reform blieben jedoch weiterhin offen. Derzeit ist die Arbeitslosigkeit in dieser Altersgruppe besonders hoch, was die Ministerin zu dieser Maßnahme veranlasst. „Die reine Bitte an Unternehmen, mehr ältere Arbeitnehmer einzustellen, wird nicht ausreichen“, so Schumann, was die Notwendigkeit eines Anreizsystems für Unternehmen verdeutlicht. Erfahrungswerte mit Quotenregelungen gibt es bereits für Menschen mit Behinderungen. Wie diese konkret für ältere Arbeitnehmer aussehen soll, ließ Schumann noch offen: „Die Quoten müssen in Verhandlungen festgelegt werden.“ Klar ist jedoch, dass die Maßnahmen das Budget nicht zusätzlich belasten dürfen.\Die Ministerin betonte, dass die Stabilisierung des Budgets oberste Priorität hat, was auch bei den diesjährigen Pensionsanpassungen galt. Die Erhöhung der Pensionen ist auf maximal 2.500 Euro begrenzt, wobei diese um 2,7 Prozent angehoben werden. Schumann äußerte, dass diese Anpassung keine Freude bereite, räumte aber gleichzeitig ein, dass eine geringere Erhöhung der Mindestpensionen, wie vom Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vorgeschlagen, „undenkbar“ gewesen wäre. Auf Kritik von Pensionistenvertretern, die sich nicht in die Gespräche eingebunden fühlten, reagierte sie mit dem Hinweis auf die angespannte Haushaltslage, die eine umfassendere Erhöhung aller Pensionen verhinderte. „Ich hätte mir so gewünscht, dass wir alle Pensionen erhöhen, (...) das geht sich einfach in diesem Budget nicht aus.“ In Bezug auf die Anfang der Woche angekündigte Reform der Sozialhilfe, blieb die Regierung bei einer Pressekonferenz noch vage. Auch am Sonntag wiederholte die Ministerin ihre Zurückhaltung bei konkreten Fragen. Auf Fragen, ob die Familienbeihilfe in die Sozialhilfe integriert oder separat ausgezahlt werden soll und ob es einen Deckel geben wird, ging sie nicht näher ein. Sie betonte die Notwendigkeit einer gemeinsamen Lösungsfindung, die zudem „verfassungsrechtlich korrekt“ sein muss. Dabei nahm sie Sozialhilfeempfänger und -empfängerinnen in Schutz, die oft im Zentrum politischer Debatten stehen: „Da ist von leichtem Leben keine Rede“.\Die geplante Quotenregelung für ältere Arbeitnehmer zielt darauf ab, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Beschäftigungschancen dieser Altersgruppe zu verbessern. Die genaue Ausgestaltung der Quoten, die in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern erarbeitet werden soll, wird entscheidend sein. Dabei müssen sowohl die Bedürfnisse der Arbeitgeber als auch die Rechte der Arbeitnehmer berücksichtigt werden. Die Einführung eines Anreizsystems, wie dem „Einstellungstausender“, könnte Unternehmen zusätzlich motivieren, ältere Arbeitnehmer einzustellen. Gleichzeitig wird die Reform der Sozialhilfe, die weiterhin im Detail ausgearbeitet wird, ein wichtiger Schritt zur Modernisierung des Sozialsystems darstellen. Die Regierung steht vor der Herausforderung, eine gerechte Lösung zu finden, die sowohl die finanzielle Nachhaltigkeit des Systems gewährleistet als auch die Lebensbedingungen der betroffenen Menschen verbessert. Die Debatte um die Pensionsanpassungen zeigt das Spannungsfeld zwischen fiskalischer Verantwortung und sozialer Gerechtigkeit auf. Die Ministerin betont die Notwendigkeit, das Budget zu konsolidieren, um langfristig die Stabilität des Sozialsystems zu sichern. Die Diskussion um die Sozialhilfe wird zeigen, wie die Regierung diese Herausforderungen meistert und eine zukunftsfähige Sozialpolitik gestaltet





