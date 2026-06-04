Schulverweigerung: Immer mehr Jugendliche bleiben dem Unterricht fern

Die Zahl der Schulverweigerer steigt in Österreich kontinuierlich. Besonders Teenager sind betroffen. Die Beratungsstellen von Rat auf Draht verzeichnen einen Anstieg der Gespräche um 18 Prozent im Jahr 2025. Mobbing, Leistungsdruck und psychische Probleme sind die Hauptursachen.

Während viele Schüler mitten in den letzten Prüfungen des Schuljahres stecken, gibt es eine wachsende Zahl Jugendliche r, die dem Unterricht komplett fernbleiben. Schulverweigerung wird für immer mehr Familien zu einer belastenden Herausforderung, die oft tiefe Spuren hinterlässt.

Besonders betroffen sind Teenager zwischen elf und achtzehn Jahren. Die Beratungseinrichtungen von Rat auf Draht verzeichnen seit Jahren einen konstant hohen Bedarf. Im Jahr 2025 wurden über das Elternberatungsangebot elternseite.at insgesamt 77 Fälle zum Thema Schulverweigerung betreut, im Jahr davor waren es 93. Im ersten Quartal 2026 kamen bereits 27 weitere Beratungen hinzu.

Auch bei der Notrufnummer 147 zeigt sich ein klarer Trend: Hier stiegen die Gespräche zu Schulverweigerung 2025 im Vergleich zum Vorjahr von 83 auf 98 - ein Plus von rund 18 Prozent. Diese Zahlen spiegeln nicht nur die Dringlichkeit des Problems wider, sondern auch die wachsende Hilflosigkeit von Eltern und Schulen. Die Gründe, warum Kinder und Jugendliche der Schule fernbleiben, sind vielfältig - doch ein Muster sticht besonders hervor.

Die Ursachen sind sehr unterschiedlich, aber Mobbing und Ausgrenzung gehören zu den häufigsten Auslösern, erklärt Barbara Binder, Psychotherapeutin und Beraterin bei elternseite.at. Weitere häufige Gründe sind laut Beratungspraxis Leistungsdruck und Überforderung, psychische Belastungen wie Angst oder Depressionen, Konflikte im Elternhaus sowie negative Erfahrungen im Schulalltag. Auch mangelnde Motivation oder Schwierigkeiten im Lernstoff spielen eine Rolle. Auffällig ist vor allem das Alter der Betroffenen: Die Mehrheit der Beratungen betrifft Jugendliche im Teenageralter.

Bei elternseite.at waren 2025 rund 61 der Fälle Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren. Auch über die Hotline 147 zeigen sich ähnliche Muster, mit Schwerpunkten in den Altersgruppen 11 bis 14 sowie 15 bis 18 Jahre. Expertinnen betonen, dass gelegentliche Unlust normal sei. Kritisch werde es, wenn Kinder über längere Zeit nicht mehr in die Schule gehen wollen oder sich aktiv dagegen wehren.

Schulverweigerung entwickelt sich meist nicht plötzlich, sondern schleichend, so Binder. Oft gibt es erste Warnsignale, bevor ein Kind ganz aus dem System aussteigt. Eltern sollten in solchen Fällen nicht mit Druck reagieren, sondern das Gespräch suchen und Verständnis zeigen. Auch der Kontakt mit Lehrkräften könne helfen, Ursachen früh zu erkennen.

Wichtig ist, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und nicht gegeneinander, sagt Birgit Satke, Leiterin des Beratungsteams von Rat auf Draht. Das Problem ist nicht nur familiär, sondern auch gesellschaftlich relevant. Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Bildung - festgeschrieben in der UN-Kinderrechtskonvention. Dieses Recht ist ein zentrales Fundament für Teilhabe und Entwicklung, heißt es von Rat auf Draht.

Mit dem Projekt #starkfürkinderrechte will die Organisation daher stärker auf die Bedürfnisse und Rechte junger Menschen aufmerksam machen. Beratung ist unter der Notrufnummer 147 und über elternseite.at rund um die Uhr erreichbar. Es ist entscheidend, dass betroffene Familien frühzeitig Unterstützung suchen, um langfristige negative Folgen zu vermeiden. Die Gesellschaft ist gefordert, ein Umfeld zu schaffen, in dem jedes Kind die Chance auf eine erfolgreiche Bildungskarriere erhält





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