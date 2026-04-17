Schulleiter überlastet: Mehr Bürokratie, weniger pädagogische Zeit

Eine aktuelle Studie zeigt, dass Schulleiter in Österreich stark überlastet sind. Hauptursachen sind bürokratischer Aufwand, Personalmangel und steigende Erwartungen, die zu Lasten der pädagogischen Arbeit gehen.

Schulleiterämter verlieren an Attraktivität. Eine umfassende Befragung von über 2.200 Schulleiterinnen und Schulleitern, deren Ergebnisse am Donnerstag veröffentlicht wurden, liefert tiefere Einblicke in die Gründe für diesen Trend. Während die allgemeine Arbeitszufriedenheit im Kern hoch ist, sehen sich viele Führungskräfte mit einer Flut von Herausforderungen konfrontiert, die ihre pädagogische Kernkompetenz überschatten.

Überlastung, akuter Personalmangel und eine erdrückende Bürokratie stehen dabei im Vordergrund. Die Studie, das sogenannte Schulleitungs-Barometer 2024, ergab, dass über 90 Prozent der Befragten eine signifikante Ausweitung ihres Aufgabenbereichs in den letzten fünf Jahren verzeichnen. Diese Expansion geht Hand in Hand mit einer verbreiteten Ansicht, dass die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen für Schulleitungen veraltet und reformbedürftig sind. Stephan Gerhard Huber von der Universität Linz, der Leiter der Studie, fasste diese Erkenntnisse zusammen. Fast die Hälfte aller Schulleitungen in Österreich hat an dieser Online-Befragung teilgenommen, was die Aussagekraft der Ergebnisse unterstreicht. Die Ergebnisse zeichnen ein besorgniserregendes Bild: 41 Prozent der Direktoren und Direktorinnen berichten von erheblichem Stress, hoher beruflicher Belastung und einer daraus resultierenden geringen Zufriedenheit mit ihrer Tätigkeit. Ein Drittel der Befragten fühlt sich im Arbeitsalltag konstant überfordert, und fast die Hälfte der Schulleiterinnen und Schulleiter hat nur selten die Möglichkeit, wirklich abzuschalten und neue Energie zu tanken. Die Arbeitszeiten sind dabei deutlich länger als vertraglich vorgesehen. In einer durchschnittlichen Schulwoche arbeiten fast die Hälfte der Befragten zwischen 40 und 50 Stunden, ein Viertel kommt sogar auf bis zu 60 Stunden. Auch in der unterrichtsfreien Zeit wird ein erheblicher Teil der Freizeit geopfert: 40 Prozent investieren bis zu zehn Wochenstunden, ein Drittel sogar bis zu 20 Wochenstunden. Die Zahl der unkompensierten Überstunden ist alarmierend: Zwei Drittel der Schulleitungen summieren bis zu 100 Überstunden pro Schuljahr, der Rest sogar noch mehr. Der Hauptgrund für diese Überlastung liegt in der enormen Menge an Verwaltungsaufgaben, die von vielen als sinnlos und zeitraubend empfunden werden. Diese Tätigkeiten verschlingen je nach Schultyp zwischen 40 und 50 Prozent der gesamten Arbeitszeit. Gleichzeitig steigen die Erwartungen von Seiten der Eltern und Behörden kontinuierlich an, während die notwendige Unterstützung weitgehend ausbleibt. Dies verschärft die Situation zusätzlich und lenkt die Aufmerksamkeit von den pädagogischen Kernaufgaben ab. Ein weiteres kritisches Defizit ist der Mangel an administrativem Personal. Laut der Schulleiterbefragung besteht an allen Schulformen eine deutliche Unterversorgung mit Sekretariatskräften. Während an Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) und Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen (BMHS) der Bedarf zu etwa 18 bis 24 Prozent nicht gedeckt ist, ist die Situation an kleineren Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen und Polytechnischen Schulen noch prekärer. Diese Schulen benötigen laut Erhebung eigentlich doppelt bis fast dreimal so viel Unterstützung, wie sie tatsächlich erhalten. Besonders gravierend ist die Lage in den ländlichen Regionen einiger Bundesländer, wo an Volksschulen mit wenigen Klassen nur an der Hälfte oder sogar nur einem Fünftel der Schulen überhaupt eine Sekretariatskraft vorhanden ist. Das Burgenland wird mit einer Versorgung von nur fünf Prozent als „besonders prekär“ eingestuft. Georg König, Mitautor der Studie und ehemaliger AHS-Direktor, kritisierte die uneinheitliche Vorgehensweise der Bildungsdirektionen in dieser Hinsicht. Während die Hälfte der Schulen maximal zehn Stunden Unterstützung im Sekretariat erhält, sind es bei einem Drittel mehr. Das seit 2020 über ein Langzeitarbeitslosen-Projekt zur Verfügung gestellte Unterstützungspersonal wird generell positiv bewertet, kann aber den grundlegenden Mangel nicht beheben. Positive Resonanz erfährt das ab Herbst geplante „Mittlere Management“ an den Pflichtschulen. Dieses Modell sieht zusätzliche Stunden für Schulen vor, um Lehrkräfte bei Elternarbeit und Qualitätssteigerung zu unterstützen. Dennoch wünschen sich 87 Prozent der Befragten zusätzlich eine feste Stellvertretung, die tragende Leitungsaufgaben übernehmen kann, um die Entlastung weiter zu verbessern. Der anhaltende Lehrermangel verschärft die Situation zusätzlich, da viel Zeit für Krisenmanagement und die kurzfristige Besetzung von Personalengpässen aufgewendet werden muss. Rund 45 Prozent der Schulen leiden aktuell unter Lehrermangel, insbesondere in den Volksschulen, der Sonderpädagogik, bei ganztägigen Betreuungsangeboten und in den Fächern Physik, Chemie, Sport und Musik. Dieser Mangel wird durch Überstunden, den Einsatz von nicht ausgebildeten oder fachfremden Lehrkräften, Stundenkürzungen oder die Zusammenlegung von Klassen kompensiert. Um die Attraktivität und Funktionalität des Schulleiteramtes wiederherzustellen, ist es laut Mitstudienautor König von entscheidender Bedeutung, dass Schulleiterinnen und Schulleiter mehr Zeit für ihre eigentliche Leitungstätigkeit erhalten und von den überbordenden administrativen Aufgaben entlastet werden. Eine Reform der Strukturen und eine gezielte personelle Aufstockung sind unerlässlich, um die Schulen zukunftsfähig zu gestalten und die pädagogische Arbeit wieder in den Fokus zu rücken





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