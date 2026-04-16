Schüler tötet acht Mitschüler und Lehrer in der Türkei und begeht Suizid

Ein 14-Jähriger hat in der südtürkischen Stadt Kahramanmaras mindestens acht Schüler und einen Lehrer erschossen. 13 weitere Personen wurden verletzt, drei davon schweben in Lebensgefahr. Der Täter beging anschließend Suizid. Er hatte auf seinem WhatsApp-Profil eine Verbindung zum US-Attentäter Elliot Rodger hergestellt.

In der südtürkischen Stadt Kahramanmaras hat ein 14-jähriger Schüler am Mittwoch ein Blutbad an einer Schule angerichtet. Mindestens acht Mitschüler und ein Lehrer verloren dabei ihr Leben.

Laut Angaben von Innenminister Mustafa Ciftci vor Ort wurden darüber hinaus 13 weitere Menschen verletzt, von denen sich drei in einem kritischen Zustand befinden. Der Täter, der offenbar mehrere Schusswaffen in seinem Rucksack in die Schule geschmuggelt hatte, beging nach der Tat Suizid. Es wird vermutet, dass die Waffen seinem Vater, einem ehemaligen Polizisten, gehörten.

Gouverneur Mükerrem Ünlüer bestätigte, dass der Angreifer zwei Klassenzimmer betreten und wahllos das Feuer eröffnet habe. Ob der Suizid des Täters freiwillig oder unter chaotischen Umständen geschah, ist derzeit noch unklar.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi berichtete, dass die Mutter und der Vater des Täters, ein ehemaliger Inspektor der städtischen Polizei, festgenommen wurden.

Auf seinem WhatsApp-Profil soll der 14-Jährige ein Bild geteilt haben, das auf Elliot Rodger anspielt, einen US-Bürger, der 2014 in Kalifornien sechs Menschen tötete und anschließend Suizid beging. Rodger hatte zuvor Frustrationen über seine Zurückweisung durch Frauen und seine Jungfräulichkeit geäußert.

Sechs der Verletzten wurden auf der Intensivstation behandelt, drei schwebten in akuter Lebensgefahr. Der Angriff ereignete sich gegen 13:30 Uhr Ortszeit. Die betroffenen Schüler waren etwa zehn Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft hat umgehend Ermittlungen eingeleitet.

Ein von AFP verifiziertes Video, das eine Anwohnerin aus einem Nachbargebäude aufnahm, zeigt beängstigende Szenen: Schüler springen aus einem Fenster im ersten Stock, während Dutzende andere über den Schulhof rennen. Innerhalb von etwa anderthalb Minuten sind Schreie und rund 15 Schüsse zu hören. Ein Augenzeuge, Ömer Erdag, schilderte der Nachrichtenagentur AFP die erschütternden Erlebnisse seines Sohnes: Mein Kind wurde Zeuge der Szene. Er hat gesagt: Papa, mein Freund wurde verletzt. Die anderen Kinder hat er nicht gesehen. Es gab drinnen viel Blut.

Türkische Spitzenpolitiker reagierten bestürzt. Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach von einem tragischen Angriff und versprach eine umfassende Aufklärung. Parlamentspräsident Numan Kurtulmus äußerte tiefes Mitgefühl und sprach der Nation sein Beileid aus.

Für die Schulen in der Provinz Kahramanmaras wurde für Donnerstag und Freitag eine Schließung angeordnet. Erst am Vortag ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in der südöstlichen Provinz Sanliurfa, wo ein junger Mann an seiner ehemaligen Schule 16 Menschen verletzte und anschließend Suizid beging. Die Verletzten dort umfassten zehn Schüler, vier Lehrer, einen Polizisten und einen Kantinenmitarbeiter.

Die relative Seltenheit solcher Amokläufe in der Türkei macht diese Ereignisse umso erschreckender.

Im Mai 2023 erschoss ein verwiesener Schüler an seiner ehemaligen Schule den Direktor. Die Gewalttat löste landesweite Debatten über Schul-Sicherheit aus und führte zu Protesten von Tausenden von Lehrern, die bessere Sicherheitsvorkehrungen forderten.

Obwohl in der Türkei strenge Waffengesetze gelten, die eine Registrierung, einen Waffenschein sowie psychologische und polizeiliche Überprüfungen erfordern, schätzt eine türkische Stiftung, dass dennoch zahlreiche, meist illegale Schusswaffen im Umlauf sind.

Die Suche nach den Ursachen und Präventionsstrategien wird nach diesen tragischen Vorfällen erneut im Fokus stehen





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