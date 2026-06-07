Schreckliches Zugunglück im Waldviertel: Ehepaar starb, Tochter überlebte

Ein Ehepaar krachte mit dem Auto in einen Zug, nur die kleine Tochter überlebte. Die 34-jährige Lenkerin und der 39-jährige Beifahrer erlitten tödliche Verletzungen, die Tochter wurde leicht verletzt und mit dem Rettungshubschrauber Christopherus 2 ins Landesklinikum Krems geflogen.

Neue Details nach dem schrecklichen Zug unglück im Waldviertel: Ein Ehepaar krachte mit dem Auto in einen Zug , nur die kleine Tochter überlebte. Neue Details zur Familien tragödie in NÖ: Eine 34-jährige türkische Staatsbürgerin lenkte am 6.

Juni 2026, gegen 15.55 Uhr, einen Pkw auf der Landesstraße 75, im Gemeindegebiet von Allentsteig vom Kreisverkehr Allwang auf der Bundesstraße 2 kommend in Richtung Allentsteig. Auf dem Beifahrersitz befand sich der 39-jährige Ehegatte und serbischer Staatsbürger. Im Fond befand sich in einem Kindersitz das gemeinsame 2-jährige Kind. Alle Insassen kommen aus dem Bezirk Zwettl.

Bei der Eisenbahnkreuzung L 75 / Franz-Josef-Bahn dürfte die Pkw-Lenkerin das Rotlicht des Bahnüberganges übersehen haben und übersetzte die Eisenbahnkreuzung. Zur gleichen Zeit führte ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Oberwart eine Güterzugarnitur von Göpfritz/Wild kommend in Richtung Gmünd. Obwohl der 45-jährige Triebwagenführer eine Notbremsung einleitete und ein akustisches Signal abgab, erfasste er das Fahrzeug.

Die 34-jährige Lenkerin und der 39-jährige Beifahrer erlitten durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen. wurde leicht verletzt und zwecks weiterer medizinischer Abklärung mit dem Rettungshubschrauber Christopherus 2 in das Landesklinikum Krems geflogen





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