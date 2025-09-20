Der schottische Minister für Außenbeziehungen, Angus Robertson, prognostiziert die Rückkehr Schottlands in die Europäische Union innerhalb der nächsten zehn Jahre. Er sieht die britische Regierung als Haupthindernis, betont aber die Entschlossenheit Schottlands, ein neues Unabhängigkeitsreferendum anzustreben.

Innerhalb der nächsten zehn Jahre sieht der schottische Minister für Außenbeziehungen, Angus Robertson , die Möglichkeit, dass Schottland wieder ein Teil der Europäischen Union (EU) wird. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) äußerte Robertson seine Zuversicht und betonte die Realisierbarkeit dieses Ziels. Er prognostiziert, dass Schottland und ein vereintes Irland innerhalb eines Jahrzehnts wieder der EU angehören könnten.

Eine wesentliche Herausforderung sieht Robertson in den britischen Politikern, die den Verlust Schottlands verhindern wollen. Er erwartet, dass diese politische Akteure zahlreiche Argumente vorbringen werden, um den Zeitpunkt für ein solches Unterfangen als ungünstig darzustellen. Robertson, der vor seiner politischen Laufbahn als Radiojournalist in Österreich tätig war, unterstreicht, dass die innenpolitischen Querelen in London Schottland nicht von seinem Ziel abhalten sollten. Die schottische Regierung dränge auf ein neues Referendum, um die Bürger über die Unabhängigkeit abstimmen zu lassen, was wiederum die Grundlage für einen EU-Beitritt schaffen würde. Er ist überzeugt, dass dieses Referendum unausweichlich ist. \Robertson, der der Schottischen Nationalpartei (SNP) angehört und in der Regionalregierung in Edinburgh für die Thematik der Unabhängigkeit verantwortlich ist, macht deutlich, dass die Vorbereitungen für das Referendum bereits laufen. Er ist zuversichtlich, dass es stattfinden wird. Allerdings benötigt ein solches Unabhängigkeitsreferendum die Zustimmung der britischen Regierung. Beim ersten Volksentscheid vor elf Jahren sprachen sich 55 Prozent der Wähler gegen eine Abspaltung vom Vereinigten Königreich aus, während 45 Prozent dafür stimmten. Seitdem, so argumentiert Robertson, hat die Unterstützung für die Unabhängigkeit nicht abgenommen, wie verschiedene regelmäßige Umfragen zeigen. Die schottische Regierung unterstreicht die Dringlichkeit eines zweiten Referendums. \Robertson hebt hervor, dass die schottische Regierung bestrebt ist, das Referendum so bald wie möglich durchzuführen. Dies unterstreicht das politische Engagement Schottlands, die Weichen für eine mögliche Rückkehr in die Europäische Union zu stellen. Die Aussagen Robertsons deuten auf eine entschlossene Strategie der schottischen Regierung hin, die Unabhängigkeit zu erreichen und die Voraussetzungen für einen Wiedereintritt in die EU zu schaffen. Der Fokus liegt dabei auf der Überwindung politischer Hindernisse und der Mobilisierung der öffentlichen Unterstützung. Die Tatsache, dass die Vorbereitungen für ein neues Referendum bereits laufen, unterstreicht die Ernsthaftigkeit des Vorhabens. Die schottische Regierung scheint entschlossen, die politische Landschaft in den kommenden Jahren grundlegend zu verändern und Schottlands Rolle in der europäischen und globalen Gemeinschaft neu zu definieren. Die zentrale Frage ist nun, wie die britische Regierung auf diese Entwicklungen reagieren wird und welche politischen Manöver in den kommenden Jahren erwartet werden können. Der Kampf um die Unabhängigkeit Schottlands ist ein komplexes Thema, das die politische Landschaft Großbritanniens nachhaltig beeinflussen wird





