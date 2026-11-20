Schönborn sprach bei den Lebensbildern der Akademie am Dom über die gespaltene Erzdiözese Wien, Brückenbau und das Zweite Vatikanische Konzil.

Der frühere Wiener Erzbischof Schönborn war am Mittwoch bei der Gesprächsreihe Lebensbilder in der Akademie am Dom zu Gast. Im voll besetzten Festsaal des Erzbischöflichen Palais stellte sich Schönborn den Fragen von Erhard Lesacher, dem Leiter der Theologischen Kurse. Unter dem Titel 'Ich habe nicht aufgehört zu lernen' erzählte Schönborn von prägenden Stationen seines Lebens und seiner kirchlichen Laufbahn.

Schönborn über Brückenbau in der Erzdiözese Wien

Schönborn erinnerte bei der Veranstaltung besonders ausführlich an seine Anfangsjahre an der Spitze der Erzdiözese Wien. Nach seinen Worten war die Diözese zum Zeitpunkt seines Amtsantritts stark gespalten. Er sagte, es habe Konflikte gegeben, die das Zusammenleben fast unmöglich gemacht hätten.

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Durch persönliche Begegnungen und Gespräche sei es ihm jedoch immer wieder gelungen, Spannungen abzubauen, berichtete Schönborn. Das Bemühen, unterschiedliche Positionen zusammenzubringen, bezeichnete er als eines seiner zentralen Anliegen. Sinngemäß betonte er, sein großes Anliegen sei es gewesen, Brücken zu bauen.

Diese Haltung sei nach Schönborns Darstellung nicht nur innerhalb der Kirche wichtig, sondern auch für das Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft. Entscheidend sei, auf andere zuzugehen, einander zuzuhören und nach Gemeinsamkeiten zu suchen.

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Zweites Vatikanisches Konzil und Fragen des Glaubens

Einen prägenden Einfluss auf sein geistliches Leben hatte nach Schönborns eigenen Angaben das Zweite Vatikanische Konzil, das von 1962 bis 1965 stattfand. Schönborn sprach im Rückblick auch über seine Kindheit und seine Entscheidung, bereits mit 18 Jahren dem Dominikanerorden beizutreten.

Die Zeit rund um das Konzil beschrieb Schönborn als Phase großer gesellschaftlicher und kirchlicher Veränderungen. Die Studentenbewegung habe den Blick auf soziale Probleme geschärft und einen gesellschaftlichen Aufbruch ausgelöst. Auf die eigene Haltung jener Jahre angesprochen, sagte Schönborn: 'Das Herz war links, ganz klar'.

Gleichzeitig seien grundlegende Elemente des christlichen Glaubens infrage gestellt worden, so Schönborn. Dazu zählten für ihn etwa die Auferstehung Jesu und die Frage nach dem leeren Grab. In dieser Phase habe ihm die intensive Beschäftigung mit den Kirchenvätern geholfen. Besonders die Werke von Thomas von Aquin seien für ihn eine rettende Erfahrung gewesen.

Auch während seiner späteren Tätigkeit an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Wien habe Schönborn solche Debatten erlebt. Selbst bei den Theologischen Kurse werde immer wieder über zentrale Fragen des Glaubens diskutiert, sagte Schönborn mit einem Augenzwinkern. Zugleich würdigte er die theologische Bildungsarbeit der Einrichtung und der Akademie am Dom.

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Veranstaltungen der Akademie am Dom im November und Dezember

Die Akademie am Dom hat für die kommenden Tage und Wochen weitere Veranstaltungen angekündigt. Den Auftakt bildet der 25. November, an dem die Soziologin Kristina Stoeckl über die Entwicklung der russisch-orthodoxen Kirche seit dem russischen Angriff auf die Ukraine spricht. Ihr Vortrag trägt den Titel 'Der Krieg hat alles verändert'.

Am 26. November steht im Rahmen der Reihe 'Kunst im Gespräch' die Ausstellung 'tierisch menschlich' im Mittelpunkt. Dazu lädt Museumsdirektorin Johanna Schwanberg zum Austausch ein. Die Ausstellung im Dom Museum Wien ist noch bis 22. August 2027 zu sehen.

Ein weiterer Höhepunkt folgt am 3. Dezember um 18 Uhr im Festsaal des Erzbischöflichen Palais. Bei der ökumenischen Adventlesung 'Vom Dunkel ins Licht' tragen der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl, der orthodoxe Metropolit Arsenios Kardamakis und die evangelische Bischöfin Cornelia Richter Texte aus ihren jeweiligen kirchlichen Traditionen vor.