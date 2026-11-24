Gerhard Petzls Schokoladenkunstwerk bestimmte bei der WM in Genf den Start. Dommaraju Gukesh und Javokhir Sindarov zogen die Figuren.

Bei der Eröffnung der Schachweltmeisterschaft am Sonntag in Genf bot ein süßer Konflikt die entscheidende Wende für den Start der großen Partie. Der amtierende Weltmeister Dommaraju Gukesh aus Indien wählte das dunkle Schokoladenpferd aus einer kunstvollen Kuckucksuhr. Dieses spezielle Detail bestimmte, dass sein Herausforderer Javokhir Sindarov aus Usbekistan das Eröffnungsspiel mit den weißen Figuren bestreiten darf.

Verstecktes Schachmotiv in süßer Kuckucksuhr

Der Österreicher Gerhard Petzl, der seit 2014 in der Schweiz lebt, schuf für diesen besonderen Anlass zwei aufwendige Kuckucksuhren aus Schokolade. Statt des üblichen Vogels verbarg sich in den beiden kunstvollen Häuschen jeweils eine Figur aus der Schachwelt. Ein Pferd aus weißer Schokolade und ein anderes aus dunkler Schokolade bildeten die zentralen Elemente dieser einzigartigen Kunstwerke, die als Requisit für die traditionelle Farbauslosung dienten. Die Uhren dienten dazu, symbolisch zu entscheiden, wer im ersten Turnierzug die Initiative übernimmt.

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Auswahl der Farben durch Weltmeister Gukesh

Die Zeremonie fand vor internationalem Publikum statt und stand ganz im Zeichen der einzigartigen Verbindung von Schach und Kunst. Dommaraju Gukesh öffnete eines der beiden Schoko-Häuschen und fand darin das dunkle Schokoladenpferd. Diese Entscheidung fiel direkt in den ersten Momenten des Events und legte die Spielreihenfolge fest. Da Gukesh das dunkle Stück wählte, ergab sich daraus automatisch, dass Javokhir Sindarov aus Usbekistan mit den weißen Figuren beginnen darf. Die weiße Figur verblieb im anderen Kunstwerk.

Handwerk von Schokoladenkünstler Gerhard Petzl

Für die zwei süßen Kunstwerke stand dem Künstler Gerhard Petzl gerade einmal dreizehn Tage zur Verfügung. Diese Zeitspanne umfasste den gesamten Prozess vom ersten Entwurf bis zur finalen Fertigstellung. Auf den ersten Blick erinnern die detaillierten Werke an geschnitztes Holz, doch sie bestehen zu wesentlichen Teilen aus Schokolade. Die Blumenornamente und filigranen Verzierungen machen die Kuckucksuhren zu echten Blickfangen, die die Handwerkskunst des Meisters unterstreichen. Der Auftrag für die Schach-WM erhielt er von der britischen Eventagentur Scarlett Entertainment.

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Die internationale Erfahrung von Gerhard Petzl zeigt sich in der Präzision seiner Arbeit. Seit mehr als dreißig Jahren ist der Österreicher als Chocolatier und Schokoladenkünstler international tätig. Für ihn ist das Arbeiten mit der süßen Versuchung längst alltägliche Routine. Seine Spezialisierung auf solche detaillierten Kunstwerke ermöglichte es ihm, ein so komplexes und gleichzeitig symbolträchtiges Objekt für die Schachweltmeisterschaft in Genf zu kreieren. Die Kuckucksuhren verbinden traditionelle Handwerkskunst mit moderner Eventinszenierung.

Der Einsatz dieser speziellen Objekte verleiht der Tradition der Farbauswahl bei Schachturnieren ein neues, geschmackliches Element. Die Schachweltmeisterschaft nutzt solche Inszenierungen, um das Interesse der globalen Öffentlichkeit zu wecken. Die Entscheidung zwischen den weißen und schwarzen Figuren ist historisch oft von symbolischer Bedeutung. In diesem Jahr übernahm ein Stück süßer Kunst diese Rolle. Die Kombination aus den besten Spielern und der kreativen Leistung eines Meisterschokoladiers sorgt für einen einzigartigen medialen Auftritt.

Die Schachweltmeisterschaft in Genf zeigt damit eine Symbiose aus sportlichem Wettbewerb und kultureller Inszenierung. Die Anwesenheit von Dommaraju Gukesh als amtierender Champion und Javokhir Sindarov als Herausforderer aus Usbekistan bildet das sportliche Fundament. Die künstlerische Untermalung durch Gerhard Petzl hebt den kulturellen Wert der Veranstaltung hervor. Die dreizehn Tage intensive Arbeit resultierten in einem Highlight, das weit über den Sport hinaus Strahlungskraft besitzt. Die Entscheidung für die weißen oder schwarzen Figuren wird nun auf dem Brett geklärt.