Schockierende Zahlen: Über drei Vergewaltigungen pro Tag in Österreich - Täter aus diesen Ländern

Eine parlamentarische Anfrage der FPÖ enthüllt alarmierende Zahlen: Vergewaltigungen in Österreich sind um ein Drittel gestiegen. Die meisten Täter sind Österreicher, aber auch Syrer und Afghanen sind überrepräsentiert. Jedes dritte Opfer ist minderjährig.

Schockierende Zahlen aus einer aktuellen parlamentarischen Anfrage der FPÖ an das Justizministerium zeichnen ein düsteres Bild der Sicherheitslage in Österreich . Demnach ist die Zahl der Vergewaltigung en zwischen 2020 und 2025 um ein Drittel auf insgesamt 1.275 Fälle gestiegen.

Das bedeutet mehr als drei Übergriffe pro Tag. Ein besonders erschütternder Fall, der die Debatte neu entfachte, betrifft eine 16-jährige Schülerin in Wien. Ihr Ex-Freund, ein 17-jähriger Afghane, soll sie beinahe vergewaltigt und sexuell genötigt haben. Das Gericht verurteilte den Jugendlichen lediglich zu einer bedingten Haftstrafe.

Solche Vorfälle sind offenbar keine Seltenheit, wie die nun veröffentlichten Daten belegen. Die Aufklärungsrate der Polizei liegt bei Sexualstraftaten zwar jährlich über 80 Prozent, doch nur jede fünfte Vergewaltigung führt tatsächlich zu einer Anklage. Weniger als die Hälfte der Beschuldigten muss eine Haftstrafe antreten





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