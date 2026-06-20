Die Ermittler decken schockierende Umstände auf, die zum Tod der 21-jährigen Brasilianerin Maria geführt haben. Experten sprechen von einer ganzen Kette gravierender Versäumnisse.

Eine 21-jährige Studentin stürzte bei einem Bungee-Sprung ohne Seil 40 Meter in die Tiefe. Jetzt decken die Ermittler schockierende Umstände auf. Der Tod der 21-jährigen Brasilianerin Maria erschüttert weiterhin Menschen auf der ganzen Welt.

Ein Video zeigt den Moment, als die Studentin von der sogenannten nahe Limeira in die Tiefe gestoßen wird. Was die Beteiligten in diesem Augenblick offenbar nicht bemerkten: Das Sicherungsseil war nie an ihrem Gurt befestigt worden. Neue Erkenntnisse zeigen nun, dass nicht nur ein einzelner Fehler zu der Katastrophe führte. Experten sprechen von einer ganzen Kette gravierender Versäumnisse.

Der schwerwiegendste Fehler ist offensichtlich. Maria trug Helm und Sicherheitsgurt, doch das Seil, das ihren Sturz hätte abfangen sollen, war nicht eingehängt. Die junge Frau fiel rund 40 Meter ungebremst zu Boden. Fehler Nummer 2: Niemand kontrollierte die Ausrüstung.

Bei professionellen Extremsport-Anbietern gilt das Vier-Augen-Prinzip. Ein Mitarbeiter befestigt die Ausrüstung, ein zweiter überprüft sie unmittelbar danach. Genau dieser Kontrollschritt soll auf der Brücke gefehlt haben. Vor jedem Sprung muss die Länge des Seils exakt berechnet und kontrolliert werden.

Dafür gibt es normalerweise speziell geschulte Mitarbeiter. Laut Experten wurde auch dieser Kontrollprozess nicht ordnungsgemäß durchgeführt. Maria wurde nicht selbstständig an den Absprungpunkt geführt. Drei Männer hoben sie mit ausgestreckten Armen in der sogenannten Airplane-Position über ihre Köpfe und trugen sie zur Kante.

Zusätzlich hätte Maria laut Experten bereits vor dem Hochheben an das Sicherungsseil angeschlossen sein müssen. Dadurch wäre der Fehler womöglich rechtzeitig aufgefallen. Besonders brisant: Die Veranstalter verfügten offenbar über keine offizielle Lizenz für Extremsport-Angebote. Laut Branchenvertretern handelte es sich um eine Gruppe von Freunden, die kostenpflichtige Sprünge organisierte.

Die Verantwortlichen hätten gewusst, dass ihnen Ausbildung, Erfahrung und Sicherheitsstrukturen fehlten. Maria (†21) nahm am 13. Juni an einem Seilsprung von der Skelettbrücke, einem ehemaligen Eisenbahnviaduk, teil. Obwohl sie Helm und Gurt trug, wurde das Sicherungsseil nicht befestigt.

Die 21-Jährige stürzte rund 40 Meter in die Tiefe und erlag später ihren schweren Verletzungen. Ermittler prüfen nun mehrere schwerwiegende Sicherheitsfehler. Die Stadt Limeira ist in Aufruhr, nachdem der Tod der 21-jährigen Brasilianerin Maria bekannt wurde. Die Polizei hat bereits mehrere Verdächtige festgenommen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen Fall von fahrlässiger Tötung handelt. Die Stadt Limeira ist in Trauer, und die Menschen sind schockiert über den Tod der jungen Frau. Die Polizei hat bereits mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der Extremsportler zu gewährleisten. Die Stadt Limeira ist ein beliebtes Ziel für Extremsportler, und die Polizei will sicherstellen, dass die Sicherheitsstandards hoch sind.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen Fall von fahrlässiger Tötung handelt. Die Stadt Limeira ist in Trauer, und die Menschen sind schockiert über den Tod der jungen Frau. Die Polizei hat bereits mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der Extremsportler zu gewährleisten. Die Stadt Limeira ist ein beliebtes Ziel für Extremsportler, und die Polizei will sicherstellen, dass die Sicherheitsstandards hoch sind





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