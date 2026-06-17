Schock-Fund nach Hauskauf: Drei Leichen in zwangsversteigertem Anwesen entdeckt

Bei der Besichtigung eines frisch ersteigerten Hauses findet der neue Besitzer die sterblichen Überreste von drei Menschen. Das Eigentum gehörte einem verschuldeten Ehepaar, das seit Jahren verschwunden war. Die Umstände des Fundes werfen Fragen auf.

Ein Mann erwarb ein zwangsversteigertes Haus und machte dabei eine schockierende Entdeckung: Im Gebäude lagen die sterblichen Überreste von drei Menschen. Dies teilte die Polizei mit, nachdem Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag zu einem Anwesen in der Stanwich Lane gerufen wurden.

Der neue Besitzer hatte das Haus kurz zuvor bei einer Versteigerung erworben und bei der Begutachtung die menschlichen Überreste gefunden. Nach Angaben der Ermittler wurden die Gebeine von drei Personen im Haus entdeckt. Die Identität der Verstorbenen ist bisher unklar, auch die Gerichtsmedizin konnte noch keine Angaben zur Todesursache oder zum Zeitpunkt des Ablebens machen. Die grausige Entdeckung erfolgte etwa eine Woche nach dem Verkauf des Hauses.

Medienberichten zufolge gehörte die Immobilie zuvor einem Ehepaar namens Paul und Sally Cash. Das Paar hatte das Anwesen im September 2019 für 535.000 Dollar gekauft und die Finanzierung über ein Hypothekendarlehen abgewickelt. Nachdem das Darlehen in Verzug geriet, leitete die Bank im August 2025 ein Zwangsvollstreckungsverfahren ein. Bereits ein halbes Jahr zuvor waren die Eigentümer darüber informiert worden, dass Rückzahlungen ausstanden.

Der mit der Zwangsversteigerung beauftragte Grant Carragher erklärte gegenüber "CT Insider", dass er die Hausbesitzer nicht persönlich erreichen konnte.

"Ich konnte das Haus kaum finden, so überwuchert war es durch Büsche und Bäume. Die Nachbarn haben angegeben, dass sie die Eigentümer schon Jahre nicht mehr gesehen hatten.

" Da auf mehrere Mahnschreiben des Hypothekenverwalters keine Reaktion erfolgte, ordnete ein Richter Ende März die Versteigerung der Immobilie an. Die Versteigerung fand am 3. Juni statt, ohne dass das Haus zuvor von Vertretern der Stadt oder der finanzierenden Bank besichtigt worden war. Dies wirft Fragen zum Zustand des Objekts und zum Warum die sterblichen Überreste nicht vor der Versteigerung entdeckt wurden auf.

Die Ermittlungen laufen, um die Identität der Toten und die Umstände ihres Todes zu klären. Der neue Eigentümer zeigte sich schockiert über den Fund und kooperiert mit den Behörden





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