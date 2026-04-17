Schock am Südbahnhofmarkt: Mann mit Beil attackiert – Polizei verstärkt Präsenz

Ein brutaler Angriff mit einem Handbeil am Linzer Südbahnhofmarkt versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Ein 30-Jähriger attackierte wahllos einen Marktbesucher und verletzte ihn schwer. Die Polizei ermittelt und verstärkt die Präsenz, während Rufe nach besseren Hilfsangeboten für psychisch Kranke laut werden.

Der brutale Angriff, der sich am Mittwoch zur Mittagszeit im Herzen des Linz er Südbahnhofmarkt s ereignete, hat tiefe Spuren in der Bevölkerung hinterlassen. Die friedliche Atmosphäre des beliebten Marktplatzes wurde jäh durch eine plötzliche und schockierende Eskalation zerstört. Ein 30-jähriger Mann griff dabei ohne erkennbaren Grund einen 40-jährigen Besucher mit einem Handbeil an. Die Tat spielte sich in Sekundenschnelle ab und versetzte die Anwesenden in blanke Panik.

Das Opfer, das gerade in einem Lokal zu Mittag aß, wurde von dem Angreifer mit der Axt mehrfach am Kopf getroffen. Augenzeugen berichten von entsetzlichen Szenen: 'Er hat ihm mit der Axt etliche Male mit der Schneidseite auf den Kopf geschlagen', schilderte ein Zeuge die erschreckenden Details. Die schnelle Reaktion von Marktbesuchern, die sofort Erste Hilfe leisteten, verhinderte womöglich Schlimmeres. Der Täter flüchtete zunächst in Richtung Bürgerstraße, warf dabei die Axt weg, konnte aber wenig später von der Polizei gestellt werden, da er durch sein auffälliges Verhalten ins Visier geriet. Der 30-Jährige befindet sich nun in der Justizanstalt Linz in Haft. Die Ermittlungen deuten nach aktuellem Stand darauf hin, dass es sich bei dem Opfer um ein Zufallsopfer handelte und der Markt selbst kein Teil eines spezifischen Motivs war. Laut Polizeisprecher Michael Babl bestehe derzeit keine generelle Gefahr für die Bevölkerung. Dennoch werden zur Beruhigung und zur Erhöhung der Sicherheit umgehend Maßnahmen ergriffen. In den kommenden Tagen wird die Polizei mit verstärkter Präsenz auf dem Südbahnhofmarkt für mehr Sicherheit sorgen. Für viele Augenzeugen bleibt das Erlebte schwer fassbar und hinterlässt eine tiefe Verunsicherung. Die plötzliche und sinnlose Gewalt brach wie ein Blitz aus heiterem Himmel über die Marktbesucher herein. 'Ich dachte zuerst, dass vielleicht Glas zerbrochen ist', schilderte eine 19-jährige Bäckereimitarbeiterin ihre erste Reaktion, als sie die Geräusche hörte. Eine andere Zeugin beschrieb die Situation als surreal: 'Es war wirklich wie ein Albtraum, der mitten am Tag passiert ist.' Die Bilder des Angriffs und die Hilferufe des Opfers haben sich tief ins Gedächtnis vieler eingebrannt. Inmitten dieser wachsenden Besorgnis und angesichts der Häufung von schweren Gewalttaten in Linz wird die Forderung nach besseren Unterstützungsangeboten für Menschen mit psychischen Erkrankungen immer lauter. Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) schlägt Alarm und äußert ihre tiefe Sorge: 'Das erfüllt mich mit großer Sorge. Wir müssen genauer hinschauen und von anderen Städten lernen', erklärt sie und betont, dass die jüngsten Fälle in Linz 'sehr besorgniserregend' seien. Die Stadträtin fordert konkrete Konsequenzen und eine Überprüfung der bestehenden Versorgungssysteme. 'Wir müssen überprüfen, ob die Art und Weise, wie wir derzeit Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen versorgen, ausreicht', so Schobesberger. Sie verweist auf das Modell der Stadt Hamburg, wo ein eigener Psychiatrieplan existiere. Dieser Plan beinhalte Maßnahmen, um Menschen mit besonders komplexen Hilfebedarfen engmaschig und langfristig zu begleiten, mit dem Ziel zu verhindern, dass Betroffene durch das System fallen. Die Krisenhilfe OÖ bietet in psychosozialen Notsituationen ein breites Spektrum an Unterstützung, darunter ein ständig verfügbares Krisentelefon, Online- und Chatberatung, persönliche Gespräche und mobile Einsätze wie Hausbesuche. Die Organisation steht rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr unter der Nummer 142 zur Verfügung, um Menschen in allen psychischen Notsituationen beizustehen. Die jüngsten Vorfälle auf dem Südbahnhofmarkt verdeutlichen einmal mehr die dringende Notwendigkeit, präventive Maßnahmen zu stärken und die psychosoziale Versorgung in Linz und darüber hinaus zu verbessern





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Südbahnhofmarkt Gewaltverbrechen Linz Polizei Psychische Gesundheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Axt-Angriff auf Bankmitarbeiter am Linzer Südbahnhofmarkt – Großfahndung und FestnahmeEin brutaler Angriff mit einer Axt erschütterte am Mittwochmittag den Linzer Südbahnhofmarkt. Ein Mann attackierte einen Bankmitarbeiter schwer, bevor er flüchten konnte. Die Polizei leitete umgehend eine großangelegte Fahndung ein, die wenig später zur Festnahme des Verdächtigen im Linzer Stadtgebiet führte. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Read more »

Helfer im 'Heute'-Gespräch - Wirt stoppt Axt-Attacke – 'Hat ihm auf Kopf geschlagen'Brutale Bluttat am Südbahnhofmarkt in Linz: Ein Mann attackiert einen Bankmitarbeiter mit einer Axt – ein Wirt greift ein.

Read more »

Brutaler Axtangriff am Linzer Südbahnhofmarkt: Mann schwer verletzt, Täter festgenommenAm Linzer Südbahnhofmarkt kam es am Mittwochmittag zu einem schockierenden Vorfall, als ein 30-jähriger Mann mit einem Beil auf einen Passanten losging. Das Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Täter flüchtete zunächst, wurde aber kurze Zeit später von der Polizei gestellt.

Read more »

Axt-Angriff am Linzer Südbahnhofmarkt: Security-Mitarbeiter schwer verletztAm Linzer Südbahnhofmarkt attackierte ein 30-jähriger Österreicher einen Security-Mitarbeiter der Raiffeisenlandesbank mit einer Axt. Der 40-jährige Sicherheitsmann wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Der Täter flüchtete zunächst, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden, nachdem er Beamte der Polizei beleidigte und bespuckte.

Read more »

Mühlviertler (30) ging am Linzer Südbahnhofmarkt mit Axt auf Passanten losLINZ. Zu einer Bluttat kam es am Mittwoch um die Mittagszeit am Linzer Südbahnhofmarkt. Ein 40-Jähriger wurde schwer verletzt, die Polizei ermittelt wegen Mordversuchs.

Read more »

Nach Axt-Attacke: Polizei verstärkt Präsenz am Linzer SüdbahnhofmarktLINZ. Der Verdächtige, ein 30-jähriger Mühlviertler, befindet sich mittlerweile in der Justizanstalt Linz, der Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Read more »