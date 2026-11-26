Erster Schnee in Kärnten verursacht schweren Verkehrsunfall auf der A10. Lkw-Fahrer verletzt, Autobahn gesperrt, Umleitungen über die B100 aktiv.

Der erste nennenswerte Schneefall bis in die Tallagen Kärnten s hat am Donnerstag für massive Verkehrsbehinderungen auf den wichtigsten Transitrouten gesorgt. Besonders dramatisch entwickelte sich die Lage auf der Tauernautobahn ( A10), wo ein schwerer Unfall einen 49-jährigen Lastwagenfahrer schwer verletzte. Die behördlichen Maßnahmen umfassten die vollständige Sperrung der Fahrtrichtung Spittal und koordinierte Einsatzkräfte, um die Gefahrenzone zu sichern.

Kritischer Unfallhergang auf der Tauernautobahn

Gegen 02:00 Uhr morgens befand sich der 49-jährige Lkw-Lenker mit seinem Sattelzug auf der Fahrt von Villach aus in Richtung Spittal an der Drau. Die Straßenverhältnisse waren durch den frisch gefallen Schnee extrem rutschig, was die Kontrolle über das schwere Fahrzeug massiv erschwerte. Kurz nach der Passage des Kroislerwandtunnels in der Nähe von Feistritz an der Drau verlor der Lenker die Herrschaft über sein Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn.

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Infolge des Kontrollverlusts raste der Lkw von der Fahrbahn ab und krachte mit hoher Wucht gegen einen Aufpralldämpfer. Die Schwere des Aufpralls führte dazu, dass der 49-jährige Fahrer schwere Verletzungen erlitt. Rettungskräfte mussten unverzüglich vor Ort sein, um ihn medizinisch zu versorgen und anschließend in ein Spital zu verbringen, um eine weitere Behandlung sicherzustellen. Der Zustand des Fahrers wird als ernst eingestuft, wobei die genauen medizinischen Prognosen von den behandelnden Ärzten übermittelt wurden.

Stundene Lange Sperrung und Einsatzkräfte

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten am Unfallort dauerten mehrere Stunden an. Bis 05:45 Uhr war die A10 in Fahrtrichtung Spittal vollständig für den Verkehr gesperrt, was zu erheblichen Staus und Umleitungen für alle anderen Verkehrsteilnehmer führte. Insgesamt rückten 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Feistritz an der Drau und Töplitsch mit fünf Fahrzeugen zum Unglücksort aus, um den Unfallhergang zu sichern und den Lkw zu bergen.

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Neben den lokalen Feuerwehrleuten waren auch der Rettungsdienst Villach sowie der Streckendienst der Asfinag im Einsatz. Die Präsenz dieser spezialisierten Dienste war notwendig, um die verunglückte Lastwagenkomplettation fachgerecht zu entfernen und die Fahrbahn von Schnee und Eis zu befreien. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen ermöglichte eine schnelle, wenn auch zeitintensive, Bewältigung der Notsituation.

Umleitungsrouten für Autofahrer und Verkehrslage

Während der Sperrzeit der Tauernautobahn wurden Autofahrer gezwungen, Alternativrouten zu nutzen. Die offiziell ausgewiesene Umleitung führte über die Drautal Straße (B100). Diese Strecke war ebenfalls von den winterlichen Bedingungen betroffen, stellte jedoch die einzige Möglichkeit dar, das Ziel in Richtung Spittal zu erreichen. Die Autofahrer mussten mit erheblichen Wartezeiten und vorsichtiger Fahrweise rechnen, da die B100 ebenfalls nicht schneefrei war.

Die Situation auf der A10 ist ein Beispiel für die Anfälligkeit des österreichischen Straßennetzes bei plötzlichen Wetterumschwüngen. Die Sperrung einer so wichtigen Transitstelle wie der Tauernautobahn hat Auswirkungen auf den gesamten Güterverkehr und die Reiseplanung vieler Menschen. Die Asfinag hatte frühzeitig Informationen über die Sperre und die Umleitungen an die Öffentlichkeit gegeben, um Panik und Chaos im Verkehr zu vermeiden.

Weitere Verkehrsprobleme im Bundesland Kärnten

Nicht nur auf der Tauernautobahn (A10) waren am Donnerstag die Verkehrsbehinderungen gravierend. Auch auf der Südautobahn (A2) kam es zu erheblichen Einschränkungen im Verkehrsfluss. Ein weiterer Unfall bei Griffen führte dazu, dass der Kollmanntunnel für den Verkehr gesperrt werden musste. Dies verdeutlicht, dass der erste Schnee im Kärntner Talboden flächendeckend zu Probleme führte und nicht auf einzelne Hotspots beschränkt war.

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Die Kombination aus mehreren Unfällen und der notwendigen Sperrung wichtiger Tunnel und Autobahnabschnitte hat die Verkehrslage in Kärnten am Donnerstag früh massiv belastet. Die Behörden und Hilfsorganisationen waren gefordert, die Sicherheit auf den Straßen trotz der schwierigen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Die gemeldeten Zwischenfälle zeigen die Notwendigkeit von angepasster Fahrweise und Ausrüstung bei winterlichen Bedingungen.