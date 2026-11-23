Wetterlage in Wien verschärft sich: Ein Italientief bringt ab Donnerstag hohe Wahrscheinlichkeit für Schneefall bis in die Ebene. Manuel Oberhuber gibt Empfehlungen.

Die meteorologische Lage in der Bundeshauptstadt ändert sich drastisch, da ein kräftiges Tiefdruckgebiet aus Italien direkten Kurs auf Österreich nimmt. Diese Wetterentwicklung erhöht die Wahrscheinlichkeit für Schneefall in Wien deutlich, da die kalten Luftmassen bis in die tieferen Lagen vorstoßen. Die Prognosen deuten darauf hin, dass die Stadt bereits am kommenden Donnerstag von einer weißen Überraschung betroffen sein könnte, was den aktuellen Wochenverlauf einleitet.

Entstehung des Schneetiefs über Europa

Die Ursachen für die sich zuspitzende Wetterlage liegen in der Konfrontation verschiedener Luftmassen über dem mitteleuropäischen Raum. Bereits zu Wochenbeginn strömt eisige Luft aus dem Norden in den Alpenraum, wodurch die Schneefallgrenze kontinuierlich sinkt. Zunächst werden größere Neuschneemengen vor allem im westlichen Bergland erwartet, wo die Temperaturen am niedrigsten sind. Ab der Wochenmitte entsteht eine Front, bei der Österreich zwischen kalten Luftmassen aus dem Nordosten und mildere Luft aus dem Südwesten gerät. Laut der Unwetterzentrale (UWZ) ist dieses aufziehende Italientief der Hauptauslöser für die erhöhte Wahrscheinlichkeit von Schneefall bis in tiefe Lagen.

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Experteneinschätzung von Manuel Oberhuber

Meteorologe Manuel Oberhuber, der diese Entwicklungen auf der Plattform X veröffentlicht, stützt die Prognosen mit detaillierten Analysen. Er bestätigte, dass der am vorgestern erwähnte Schneefall im Flachland am kommenden Donnerstag wahrscheinlicher wird. In seinen Beiträgen verwies er auf die Schneelage über Europa ab dem aktuellen Tag und präziserte, dass das Schnee-Tief ziemlich genau über Österreich liegen dürfte. Obwohl bei der genauen Entwicklung des Tiefs noch Unsicherheiten bestehen, zeichnet sich für Teile Österreichs ein kräftiger Wintereinbruch ab. Oberhuber warnte zudem vor Regionen, in denen am Donnerstag für die Jahreszeit ungewöhnlich große Schneemengen möglich sind, und veröffentlichte entsprechende Wetterkarten zur Veranschaulichung.

Meteorologische Details zu den Tagen vor dem Tief

Die Bedingungen entwickeln sich Tag für Tag unterschiedlich, wobei sich die Wolkenbedeckung und der Wind dynamisch verändern. In weiten Landesteilen verläuft das Wetter zunächst trocken und häufig sonnig, während im Westen und entlang der Nordalpen anfangs noch Restwolken zu finden sind. Ganz vereinzelt fallen daraus in der Früh noch ein paar Schneeflocken, bevor am Nachmittag von Südwesten her Schleierwolken aufziehen. Bei vor allem im Osten noch lebhaftem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zunächst moderat. Anschließend halten sich meist dichte Wolken, und vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karnischen Alpen und Karawanken schneit es zeitweise leicht, wobei an der Alpennordseite und im Osten ab und zu die Sonne durch die Wolkendecke schimmert.

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Auswirkungen auf den Verkehrsalltag in Wien

Mit dem Eintreffen des Tiefs am Donnerstag breitet sich der Schneefall langsam aus und intensiviert sich im Süden, was erhebliche Auswirkungen auf die Infrastruktur hat. Die Temperaturen steigen je nach Föhneinfluss zunächst an, doch der Donnerstag startet verbreitet winterlich mit gebietsweise sogar kräftigem Schneefall. In den Niederungen von der Südoststeiermark bis ins Wiener Becken sowie in den westlichen Tallagen mischt sich tagsüber vorübergehend Schneeregen dazu, was die Straßenbedingungen verschlechtern kann. Gegen Abend lässt die Intensität von Süden her nach, wobei die Sonne sich kaum zeigt. Im Donauraum und im Waldviertel weht lebhafter Nordostwind, der die gefühlte Temperatur weiter senkt.

Sicherheitshinweise und weitere Wetterentwicklungen

Die Kombination aus Schneefall und feuchter Kälte birgt spezifische Risiken für die Mobilität und Sicherheit der Bevölkerung. Vereinzelt besteht die Gefahr von gefrierendem Regen mit Glatteis, was besonders für Fußgänger und Verkehrsteilnehmer gefährlich werden kann. Da der Wind vor allem im Donauraum lebhaft ist und auf Ost bis Südost dreht, während es im Westen leicht föhnig bleibt, können sich die Sichtverhältnisse und die Straßenbeschaffenheit rapide ändern. Aufgrund dieser Unsicherheiten rät der Experte Manuel Oberhuber dringend, am Donnerstagmorgen mehr Zeit für den Arbeitsweg und Transporte einzuplanen. Die Höchstwerte liegen dann entsprechend den kalten Luftmassen deutlich unter früheren Tageswerten, was den Übergang zum Winter in der Region markiert.