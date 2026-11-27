Rechtliche Risiken bei Schneemännern: Wer haftet, wenn Schmelzwasser zum Glatteisfalle wird? Details zu Räumpflicht und Haftungsfragen im Winter.

Der Bau eines Schneemann s im öffentlichen Raum birgt oft unbeabsichtigte juristische und sicherheitstechnische Fallen für die Bürger. Oft unterschätzen Hausbesitzer und Anwohner, dass der Standort und die Größe des Kunstwerks direkte Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben. Insbesondere wenn der Schneemann so viel Platz auf dem Gehweg einnimmt, dass Menschen oder Rollstuhlfahrer behindert werden, entsteht ein konkretes Hindernis für den Fußgängerverkehr.

Räum- und Streupflicht bei Schmelzwasser

Die gesetzliche Räum- und Streupflicht kann dem winterlichen Vergnügen ein vorzeitiges Ende bescheren, da der Betreiber eines Gebäudes oder Grundstücks für die Verkehrssicherheit verantwortlich ist. Diese Pflicht erstreckt sich auf den Bereich, der in einer Entfernung von bis zu drei Metern vom Grundstück beginnt. Innerhalb dieses Radius müssen Wege zwischen 6 und 22 Uhr von Schnee befreit und bei Schnee oder Glatteis gestreut werden.

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Denn während der Schneemann tagsüber langsam dahinschmilzt, sammelt sich Wasser auf dem Gehweg. Kühlt die Temperatur nachts wieder ab, kann das Schmelzwasser zu einer gefährlichen Rutschpartie führen, die als Glatteisfalle klassifiziert wird. Diese Gefahr tritt auf, wenn der Schneemann so nah am Gehweg errichtet wird, dass das abfließende Wasser die Räumzone kontaminiert und somit die Haftungsgrundsätze des Eigentümers verletzt.

Haftungsfragen und Schadensersatz

Kommt dadurch jemand zu Sturz und verletzt sich, können im schlimmsten Fall sogar Schadenersatzforderungen im Raum stehen. Entscheidend ist dabei unter anderem, ob jemand die Verkehrssicherungspflicht verletzt hat. Ein Schneemann, der ungeschützt im Freien steht, muss so platziert sein, dass das Schmelzwasser nicht auf die öffentlich nutzbaren Gehwege abfließt, um keine Gefahr für Dritte zu erzeugen.

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Gerichte prüfen in solchen Fällen stets, ob die Gefahr vorhersehbar war und ob angemessene Vorkehrungen getroffen wurden. Wer seinen Schneemann direkt an der Gehwegkante platziert, handelt oft fahrlässig, da er die natürliche Dynamik von Schnee und Wasser ignoriert. Die Verantwortung liegt bei jenem, der den Schneemann gebaut oder aufgestellt hat, um zu gewährleisten, dass keine Passanten durch eisige Pfützen gefährdet werden.

Geeignete Standorte für winterliche Kunst

Auch geeignete Grünflächen in Parks oder auf Spielplätzen kommen infrage, sofern die örtlichen Vorschriften das erlauben und keine Wege blockiert werden. Dort muss sich der Schneemann zumindest vor der Schneeschaufel weniger fürchten, nur gegen die Sonne ist auch er machtlos. Ein Platz abseits des Gehsteigs ist daher die sicherste Option, um Konflikte mit der Verkehrssicherungspflicht zu vermeiden.

Wer seinem Schneemann einen Platz abseits des Gehsteigs gönnen möchte, schützt sich vor rechtlichen Konsequenzen und leistet einen Beitrag zur allgemeinen Sicherheit im Straßenraum. Die Kombination aus rechtlicher Vorsicht und praktischer Umsetzung ermöglicht es, den Winter zu genießen, ohne die Verkehrssicherheit zu gefährden oder sich strafbar zu machen. Letztlich liegt die Entscheidung beim einzelnen Bürger, wo er sein Werk platziert, doch die Folgen einer falschen Platzierung können weitreichend sein.