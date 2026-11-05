Beim Weltcup in Levi am 14. und 15. November sorgt Kunstschnee aus Depots für die Pisten. Die Temperaturen liegen nahe null Grad, was die Ausrichtung der Slaloms im Hohen Norden erschwert.

Am 14. und 15. November finden im finnischen Levi die Weltcup-Slaloms der Damen und Herren statt. Trotz einer aktuellen Situation, in der Schnee im Hohen Norden als Mangelware gilt, wird die Veranstaltung durchgeführt. Verantwortliche Organisatoren greifen dabei auf bestehende Schneedepots zurück, um die notwendigen Bedingungen für die Rennen zu schaffen.

Schneeverteilung und technische Maßnahmen

Ein Video des Veranstalters auf der Plattform Instagram zeigt deutlich, wie Pistenraupen den gespeicherten Schnee auf den Hang verteilen. Während die unmittelbare Umgebung des Rennparcours noch grün ist, schlängelt sich ein schmales weißes Band künstlichen Schnees den Hang hinauf. Dieses Verfahren ist bei der Schneesituation in der Region eine gängige Praxis. Auch andere Organisationen, wie die Organisatoren des Skispringens in Hinzenbach, greifen in ähnlichen Lagen auf diese Methoden zurück, um die Sicherheit und Durchführbarkeit der Events zu gewährleisten.

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Wetterbedingungen und Klimadiskurs

In Levi liegen die Temperaturen derzeit stabil um den Gefrierpunkt. Für die kommenden Tage ist ein Temperatursturz zu erwarten, wobei in den Nächten Werte von bis zu minus 10 Grad prognostiziert werden. Diese Wetterentwicklung löst bei einigen Beobachtern gemischte Gefühle aus. Ein leidenschaftlicher Skifahrer drückt in diesem Zusammenhang seine Bedenken aus. Er erklärt, dass ihm die Situation im Herzen wehtut, da man sich voraussichtlich vom Skisport verabschieden muss, nachdem jahrzehntelang Warnungen der Wissenschaft zum Klimawandel ignoriert wurden.

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Kritik an politischem Handeln

Neben den ökologischen Sorgen gibt es auch politische Kritik an der Förderung des Sports. Ein Kommentator äußert seine Zustimmung zur Förderung durch die Politik, findet es aber widersprüchlich, wenn Politiker diesen Sport feiern, um kurz darauf wieder die Rolle des Klimapapstes einzunehmen. Er kritisiert, dass den Bürgern daraufhin Abgaben und Verbote aufgedrückt würden. Diese Kritik werde jedoch oft geübt, nachdem die Akteure mit dem Flugzeug zurückgekehrt sind, was als inkonsistentes Verhalten wahrgenommen wird.