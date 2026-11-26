Massive Schneefälle verwandeln die Autobahnen A2 und A21 in Niederösterreich in Unfallherde. Mehrere Lkw rutschten von der Fahrbahn, was zu Totalsperren und langwierigen Bergungsarbeiten führt.

Der heftige Wintereinbruch hat am Donnerstagvormittag für erhebliche Verkehr sbehinderungen und chaotische Zustände in den niederösterreich ischen Regionen gesorgt. Während die Wiener Außenringautobahn ( A21) bereits kurz vor 9 Uhr in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden musste, spitzte sich die Lage auf der A2 Südautobahn weiter zu. Dort rutschten mehrere Lastwagen von der Fahrbahn ab, und ein Fahrzeugtransporter kippte in den Straßengraben.

Unfälle auf A2 und A21 blockieren Verkehrsadern

Die Einsatzkräfte in Niederösterreich sind durch die extremen Witterungsbedingungen enorm gefordert. Auf der A21 zwischen den Knoten Steinhäusl und Vösendoif hängten sich diverse Fahrzeuge fest, sodass die Wiederfreigabe der Autobahn laut ASFINAG vor Mittag als schwierig einzustufen war. Auf der A2 Südautobahn kamen die Probleme durch den umgekippten Fahrzeugtransporter hinzu, gegen dessen Bergung das Kranfahrzeug der Feuerwehr Wiener Neustadt ausgerückt war.

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Auch auf kleineren Straßen kam es zu kritischen Situationen. Bereits kurz nach 5 Uhr geriet ein Autofahrer auf der B16 bei Ebreichsdorf im Bezirk Baden bei der Fahrt zur Arbeit ins Schleudern und landete im Straßengraben. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug mittels Kran bergen. Gegen 8 Uhr ereignete sich zudem ein schwerer Verkehrsunfall auf der B210 bei Ebreichsdorf, wo drei Fahrzeuge bei starkem Schneetreiben von der Fahrbahn geschleudert wurden.

Massiver Einsatz der Feuerwehr in Wiener Neustadt

In der Stadt Wiener Neustadt führten die starken Schneefälle zu einer hohen Dichte an Hilfseinsätzen. Der Branddirektor der Stadt, Christian Pfeiffer, erklärte, dass am Donnerstagvormittag gleichzeitig vier Einsätze der Feuerwehr liefen. Für die ehrenamtlichen Kräfte bedeuten diese Einsätze häufig den Ausfall von Urlaubs- oder Zeitausgleichstagen, da sie der Bevölkerung unter extremen Bedingungen helfen müssen. Die Feuerwehr appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise strikt an die winterlichen Straßenverhältnisse anzupassen.

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Ein besonders wichtiger Hinweis der Einsatzkräfte lautet, dass Fahrzeuge vor jeder Fahrt vollständig von Schnee befreit werden müssen, um die Sicht zu gewährleisten und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Die Kombination aus Glatteis und dichtem Schneefall erfordert höchste Konzentration und angepasstes Fahrtempo auf allen Straßen des Bundeslandes.

Gesamtbild der Verkehrslage und Rettungseinsätze

Laut Notruf Niederösterreich häuften sich die Verkehrsunfälle im gesamten Bundesland bereits seit Mitternacht. Zuerst war das Waldviertel besonders betroffen, wobei Einsatzkräfte vor stellenweise spiegelglatten Fahrbahnen warnten. Die Lage auf der B210 bei Ebreichsdorf verschärfte sich durch den Unfall mit drei Fahrzeugen, wo die B210 mehr als eine Stunde lang gesperrt war.

Einsatzkräfte des Samariterbundes und des Roten Kreuzes versorgten die drei Verletzten des B210-Unfalls vor Ort und brachten sie ins Krankenhaus. Die Feuerwehren Ebreichsdorf und Unterwaltersdorf waren zuvor gemeinsam bei einer Fahrzeugbergung in Unterwaltersdorf tätig, ehe sie zur Unfallstelle an der B210 ausrückten, um die drei Unfallfahrzeuge zu bergen. Die Gesamtsumme der Schäden und die Dauer der Sperrungen deuten auf einen langen und anstrengenden Tag für die Rettungsdienste hin.