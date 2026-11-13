Schneechaos in Kroatien: Staus und Sperren an Freitag

Starker Schneefall trifft Gorski Kotar und Lika. Verkehrschaos mit Staus auf A6 und A3 sowie Sperren durch HAK und DHMW Warnungen.

Massiver Schneefall hat am Freitagabend für ein erhebliches Verkehrschaos in Teilen Kroatien s gesorgt. Besonders hart betroffen sind die Regionen Gorski Kotar und Lika, wo der Winter mit einer plötzlichen und intensiven Wintereinwirkung seinen Einzug hielt. Seit den Nachmittagsstunden des Freitags schneit es in diesen Gebieten mit solcher Kraft, dass die Straßenverhältnisse rapide verschlechtert wurden.

Umfang und Mechanismus der Wetterlage

Die Wetterprognosen deuten auf eine anhaltende und schwere winterliche Situation hin. Laut der kroatischen Tageszeitung "24sata" könnten in den höher gelegenen Gebieten der betroffenen Regionen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen. Diese massive Ansammlung von Niederschlag, kombiniert mit Regen und damit einhergehenden glatten Fahrbahnen, hat zu extrem schwierigen Verkehrslagen geführt.

Also read Jetzt kommen neue Regeln für Autofahrer in Kroatien

Die meteorologische Lage ist nicht auf trockenen Schnee beschränkt. Das Zusammenspiel aus Nässe und Eis macht die Straßen particularly gefährlich. Die Temperaturbedingungen haben sich schnell verschlechtert, sodass selbst Fahrzeuge mit guter Motorleistung auf der Autobahn an ihre physikalischen Grenzen stoßen, wenn die Haftreibung auf der Fahrbahn drastisch nachlässt.

Stauausmaße und Verkehrsunfälle

Die konkreten Auswirkungen auf das Straßennetz sind bereits jetzt verheerend. Auf der Autobahn A6 zwischen den Orten Vrata und Ravna Gora bildete sich in Richtung Zagreb ein rund vier Kilometer langer Stau. Mehrere Fahrzeuge blieben auf der schneebedeckten und glatten Fahrbahn hängen, was den Verkehr flussabwärts weiter behinderte.

Advertisement

Zusätzlich zu den liegengebliebenen Fahrzeugen sorgten mehrere Verkehrsunfälle für weitere Verzögerungen. Die Kombination aus Unfallstellen und dem langsamen Vorankommen der Staukette führte dazu, dass sich die Situation noch verschärfte. Auf der Autobahn A3 staute sich der Verkehr auf einer Länge von rund sechs Kilometern, was die Durchlässigkeit des gesamten nordwestlichen Transitweges stark einschränkte.

Die Unfallherde und die liegengebliebenen Fahrzeuge erforderten den Eingriff von Rettungsdiensten und Abschleppdiensten, da die selbständige Befreiung der Fahrzeuge aufgrund der rutschigen Bedingungen oft nicht möglich war. Dies verlängerte die Sperrzeiten der betroffenen Fahrspuren erheblich.

Behördenmaßnahmen und Warnstufen

Die kroatischen Behörden und Verkehrsbehörden haben umgehend reagiert, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten. Auf mehreren Straßen gelten derzeit strenge Sperren und Verkehrsverbote. Einige Strecken sind nur noch für Pkw geöffnet, was den Lkw-Verkehr stark einschränkt und alternative Routen erfordert.

Auch der öffentliche und der private Seeverkehr sind betroffen. Einige Fähr- und Katamaranverbindungen mussten teilweise eingestellt werden, was die Mobilität in den Küstenregionen und zu den Inseln weiter erschwert. Diese Maßnahmen dienen primär der Vermeidung von weiteren Unfällen und der Entlastung der überlasteten Straßeninfrastruktur.

Advertisement

Der Kroatische Automobilclub HAK warnt eindringlich vor den aktuellen Bedingungen. Er fordert Autofahrer auf, ihre Geschwindigkeit drastisch anzupassen und den Sicherheitsabstand deutlich zu vergrößern. Zudem wird empfohlen, die Nutzung der Straßen nur mit vorgeschriebener Winterausrüstung vorzunehmen, um die Gefahr von Glätteunfällen zu minimieren.

Ausblick und weitere Warnstufen

Die schwierigen Bedingungen halten nicht nur bis zum Wochenende an. Auch für den kommenden Samstag erwartet der kroatische Wetterdienst DHMZ weiterhin schwierige Bedingungen. Die meteorologische Instabilität scheint sich zunächst nicht aufzulösen, sodass die Vorsicht auf den Straßen weiterhin geboten ist.

Für die Gespanschaften Primorje-Gorski Kotar, Lika-Senj und Zadar gilt eine orange Wetterwarnung vor starkem bis stürmischem Wind. Diese Warnstufe weist auf erhebliche meteorologische Risiken hin, die zusätzlich zur Glätte auf den Straßen durch umstürzende Bäume oder herabstürzende Äste drohen.

Während es im Landesinneren deutlich kälter wird und sich die Schneelage weiter vertieft, bleibt es an der Küste vergleichsweise mild. Dieser Temperaturunterschied kann zu Gefriernebel und weiterer Glättebildung führen, insbesondere in Übergangszonen zwischen dem bergigen Binnenland und der adriatischen Küste. Die lokale Bevölkerung und der Transitverkehr sollten weiterhin auf aktuelle Verkehrsmeldungen des HAK und des DHMZ achten.