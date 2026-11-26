Massive Probleme am Flughafen Wien: Schneefälle und Enteisung verzögern hunderte Flüge. Tausende Passagiere, darunter viele AUA-Reisende, leiden unter stundenlangen Wartezeiten und Stornierungen.

Dramatische Verzögerungen und Chaos herrschen derzeit am Flughafen Wien -Schwechat. Ein heftiger Schneefall hat die Betriebsabläufe des internationalen Verkehrsflughafens massiv gestört und führte zu einem logistischen Alptraum für Tausende Reisende. Besonders die Austrian Airlines (AUA) sind von den Wetterkapriolen hart getroffen, was zu massiven Verschiebungen von Abflugzeiten und zu zahlreichen Stornierungen führt.

Kernursachen des Chaos auf dem Flughafen Wien

Die Hauptursache für die aktuellen Probleme sind die anhaltenden und starken Schneefälle, die das gesamte Flughafenareal betreffen. Laut einem Sprecher des Flughafens sind der Winterdienst und die Enteisungsmannschaften kontinuierlich im Einsatz, um die Betriebsflächen sicher zu halten. Die Schneeräumung läuft derzeit auf Hochtouren, doch trotz der intensiven Bemühungen kommt es aufgrund der widrigen Witterungsbedingungen zu erheblichen Verzögerungen sowohl bei Abflügen als auch bei Ankünften.

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Jedes Flugzeug muss vor dem Start zwingend enteist werden, um die Sicherheit der Passagiere und Besatzung zu gewährleisten. Dieser zeitaufwendige Vorgang verlangsamt den gesamten Flugbetrieb spürbar und führt zu einer Kumulation von Verspätungen im Zeitplan. Der Flughafenverwaltung zufolge ist in den Abendstunden des Donnersstags mit einer Entspannung der Situation zu rechnen, doch bis dahin haben hunderte Reisende bereits lange Wartezeiten hinter sich.

Betroffene Passagiere und konkrete Verzögerungen

Tausende Fluggäste sind von den Auswirkungen des Schneechaos direkt betroffen. Zahlreiche Menschen standen an den Informationsschaltern und Wartebereichen Schlange, umUpdates über den Status ihrer Reisen zu erhalten. Ein Wiener Passagier namens Alexander, der als Leserreporter berichtet, war einer der am stärksten Betroffenen. Sein Flug von Wien nach Berlin, der ursprünglich am Donnerstag kurz nach 9 Uhr abheben sollte, wurde aufgrund des Wetters nach hinten verschoben.

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Als vorläufige neue Abflugzeit wurden 14.50 Uhr genannt, was einer Verspätung von satte fünfeinhalb Stunden entsprach. Alexander wartete rund acht Stunden am Flughafen auf neue Informationen, nur um dann zu erfahren, dass sein Aufenthalt sich noch verlängern würde. Seine Maschine wurde nicht wie erwartet am selben Tag nach Berlin gebracht, sondern der Abflug wurde auf den Samstag verschoben.

Die Lage für die betroffenen Reisenden gestaltete sich als unübersichtlich und frustrierend. Zuerst wurden die Passagiere bis zum Abflug-Gate geführt, später mussten sie jedoch wieder in den Check-In-Bereich zurückkehren. Nach langer Wartezeit ging es schließlich in einen Airport-Bus Richtung Startbahn, nur um 15 Minuten später wieder zurückgebracht zu werden. Alexander resümiert die Situation am Flughafen zynisch mit dem Satz, die AUA habe völlig kapituliert.

Auswirkungen auf die Austrian Airlines und Folgen

Die Austrian Airlines sind von den Wetterbedingungen besonders hart getroffen. Eine Pressesprecherin gegenüber der Nachrichtenplattform "Heute" erklärte, dass rund 9.000 Passagiere der Fluggesellschaft von den Verzögerungen und Stornierungen betroffen sind. Die AUA informiert ihre Kunden sowohl über Durchsagen am Flughafen als auch in den sozialen Medien und auf der offiziellen Homepage über die aktuelle Verkehrslage.

Bei Alexander kam es zu einem weiteren, unerwarteten Problem an Bord. Nach dem eigentlichen Boarding und dem Start der Enteisungsmaßnahmen stiegen neue Schwierigkeiten auf. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur maximalen Arbeitszeit der Besatzung musste die Crew den Flug abbrechen und die Segel streichen. Dies führte dazu, dass der Flug für Alexander endgültig auf den Samstag umgebucht werden musste.

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Die Folgen für den betroffenen Passagier sind gravierend. Alexander hatte im Laufe des Donnersstags in der deutschen Hauptstadt sein müssen, was nun unmöglich ist. "Ich brauche nichts mehr in Berlin", so der enttäuschte Wiener, der seinen Aufenthalt am Flughafen als abenteuerlicher als seine 14-tägige Reise nach China bezeichnet. Die Situation veranschaulicht die Zerbrechlichkeit moderner Reisepläne bei extremen Wetterlagen und die menschliche Komponente der technischen Logistikeinbrüche.