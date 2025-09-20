Schnedlitz kritisiert Regierungspolitik und prangert mangelnde Verantwortung an

FPÖ-Politiker Schnedlitz greift die Bundesregierung scharf an und wirft ihr Versagen in verschiedenen Politikbereichen vor. Er kritisiert insbesondere die Pensionsreform und die allgemeine Politik als ungerecht und realitätsfern. Die Volkspartei kontert die Kritik und wirft der FPÖ vor, keine konstruktiven Lösungen anzubieten.

Er ist kein Kanzler für die Österreicher, sondern ein Kanzler der Ausreden, der Verantwortungslosigkeit und des EU-Diktats. Mit jedem Tag, den er im Amt bleibt, wächst die Belastung für unsere Bevölkerung – von der Asylkrise über die Teuerung, Pensionskürzungen bis zur Gefährdung der Sicherheit, so Schnedlitz . Die Kritik richtet sich deutlich gegen die aktuelle Regierung und deren Politik .

Schnedlitz betont, dass die derzeitige Regierung die Interessen der Bevölkerung vernachlässigt und stattdessen eine Politik betreibt, die auf Ausreden und dem Diktat von außen basiert. Die Folgen dieser Politik seien gravierend und betreffen nahezu alle Bereiche des Lebens, von der Sicherheit über die Wirtschaft bis hin zur sozialen Absicherung der Bürger.\Die Staffelung bei den Pensionen sei in Wahrheit zutiefst unsozial, weil sie genau jene Menschen bestrafe, die über Jahrzehnte hinweg mehr eingezahlt haben, hieß es. Das Stocker behaupte, wir haben das Richtige getan, sei nichts anderes als eine Verhöhnung unserer Pensionisten und unserer nächsten Generationen. Schnedlitz kritisiert insbesondere die Reform der Pensionen. Diese Reform, so Schnedlitz, benachteiligt diejenigen, die jahrzehntelang in die Pensionskasse eingezahlt haben. Die Inflationsanpassung, so Schnedlitz weiter, ist kein sozialer Gnadenakt, sondern eine verdiente Leistung. Die gestaffelte Pensionserhöhung bringe laut Schnedlitz für viele Betroffene einen realen Kaufkraftverlust und sei ein respektloser Frontalangriff auf jene Menschen, die mit ihrem Fleiß die Grundlage für den Wohlstand kommender Generationen geschaffen hätten. Leistung zahlt sich unter dieser Regierung nicht aus. Wer jahrzehntelang gearbeitet und Beiträge geleistet hat, steht am Ende als Verlierer da, so Schnedlitz. Die FPÖ sieht in der Pensionsreform einen Angriff auf die Leistungsträger der Gesellschaft und fordert eine gerechtere Behandlung der Pensionisten.\Kein Wunder also, meinte Schnedlitz, dass die Koalition die teuerste, unfähigste und unbeliebteste Bundesregierung aller Zeiten sei. Doch SPÖ, ÖVP und NEOS machen weiter wie bisher, aber nur immer schlechter. Diese Regierung hat längst jeden Bezug zur Realität verloren, so der FPÖ-Mann. Die FPÖ kritisiert die gesamte Regierungspolitik als ineffizient, unpopulär und abgehoben. Sie wirft der Koalition vor, den Bezug zur Realität verloren zu haben und die Probleme der Bürger zu ignorieren. Der Konter der Volkspartei ließ nicht lange auf sich warten. Dass die FPÖ ausgerechnet einen ,Will-Nicht-Kanzler‘ Kickl als Messias preist, kann wohl nur ein schlechter Witz sein. Fakt ist: FPÖ-Chef Kickl ist darin gescheitert, eine tragfähige Regierung für unser Land zu bilden und hat sich mit seiner absoluten Kompromisslosigkeit aus der Verantwortung für Österreich gestohlen, resümiert VP-Generalsekretär Nico Marchetti. Und auch in der Opposition habe die FPÖ weder Pläne noch Lösungen gegen die aktuellen Krisen und zeige bei Verhandlungen zu getroffenen Maßnahmen keinerlei Unterstützung. Denn die Abgeordneten der Faulsten Partei Österreichs rund um Kickl, Hafenecker und Co. dürften vielmehr damit beschäftigt sein, ihren nächsten XXL-Urlaub zu planen, statt spürbare Verbesserungen für die Menschen in unserem Land zu erzielen





