Schneckenfest in Lleida: Traditionelle und kreative Zubereitungsarten

Das größte Schneckenfest der Welt lockte am vergangenen Wochenende fast 200.000 Besucher, die über 14 Tonnen Schnecken verspeisten. Pedro Gil und sein Schneckenclub "Team Cargoles" bereiten ihre Weichtiere "a la llauna" zu - gegrillt auf einem großen, quadratischen Blech. Sie trauen geräucherten Schweinespeck drüber und benutzen eine lange Eisenstange, um den Bauchspeck in einen filterartigen Behälter zu bringen. Durch die Hitze schmilzt er und träufelt durch ein Loch auf den mit Schnecken gefüllten Grill.

Ob gegrillt, gekocht, mit Schinken, Calamares oder Würstchen , in der Paella oder als Eintopf : In Lleida im Landesinneren Katalonien s werden Schnecken auf dem "Aplec del Caragol" auf alle nur erdenklichen Arten zubereitet.

Das größte Schneckenfest der Welt lockte am vergangenen Wochenende fast 200.000 Besucher, die über 14 Tonnen Schnecken verspeisten. Pedro Gil und sein Schneckenclub "Team Cargoles" bereiten ihre Weichtiere "a la llauna" zu - gegrillt auf einem großen, quadratischen Blech. Um ihren Gartenschnecken einen besonderen Touch zu geben, träufeln sie geräucherten Schweinespeck drüber. Sie benutzen dafür eine lange Eisenstange, an deren Ende der Bauchspeck in einen filterartigen Behälter kommt.

Durch die Hitze schmilzt er und träufelt durch ein Loch auf den mit Schnecken gefüllten Grill. Was einfach aussieht, bedarf aber viel Erfahrung, meint der Katalane.

"Die richtige Temperatur ist wichtig. Es muss heiß genug sein, damit die Tiere ihren Schleim ausstoßen. Ist das Kohlefeuer aber zu heiß, verstecken sich die Schnecken in ihrem Gehäuse, werden zäh, trocken und verlieren ihre Aromen.

" Immer wieder nähert sich Pedro dem Grill und lauscht. "Wenn die Schnecken fertig sind, knacken ihre Gehäuse ein wenig. " Pedro Gil ist ein wahrer Schnecken-Experte, nimmt schon seit 30 Jahren an dem "Aplec del Caragol" teil. Gebürtig stammt er aus Lleida, lebt aber seit vielen Jahren in Perpignan im Süden Frankreichs an der Grenze zum spanischen Katalonien.

Auch viele Mitglieder seines Schneckenvereins stammen von hier. Seit Jahren besuchen sie zusammen die verschiedenen Schneckenfeste auf der sogenannten Europäischen Schneckenroute. Die Route Européenne de l'Escargot / Caragole ist eine Art kulinarisch-kulturelles Netzwerk von Regionen, in denen es eine Schneckenesskultur gibt: Viele Pyrenäendörfer im Süden Frankreichs sind dabei. Natürlich auch Burgund und das Elsass mit ihrer starken Schneckentradition.

Im Süden Portugals findet im Alentejo das Caracóis-Fest statt. Mehrere italienische Dörfer in der Toskana, im Piemont und auf Sizilien feiern ebenfalls kulinarische "Schneckenfeste". Auch der oberösterreichische Ort Viechtwang bei Scharnstein gehört der Europäischen Schneckenroute an. Das Gasthaus Silmbroth richtet hier regelmäßig kulinarische Schnecken-Events aus.

Es gibt sogar einen Naturlehrpfad "Den Schnecken auf der Spur". Doch nirgendwo auf der Welt existiert ein Schneckenfest wie dieses hier in Lleida, versichert Pedro Gil. Es ist ein gigantisches Volksfest





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schneckenfest Lleida Katalonien Europe Schneckenesskultur European Schneckenroute Pedro Gil Team Cargoles Aplec Del Caragol Schnecken Paella Eintopf Gegrillt Koktor Calamares Würstchen Geräuchertes Schweinespeck Bauchspeck Kohlefeuer Schneckenrennen Castellers-Verein Menschentürmen Djs Musikbands Festzelte Obst- Und Gemüseregionen Schneckenesskultur El Celler Del Roser L'espurna

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Shop lockt Kunden bis Ende der WocheEis-Greissler feiert Jubiläum mit Gratis-Eis in ganz Österreich. Hitze, Abkühlung und Eis-Specials locken diese Woche viele Eisfans an.

Read more »

Bauernregeln als Voraussagung für das WetterTraditionelle Weisheiten der Landwirtschaft wurden verwendet, um das aktuelle Wetter zu Vorhersagen zu treffen

Read more »

Die Gewürzpflanze schützt Erdbeeren vor Pilzerregern und erhöht ErträgeDie rote Frucht ist anfällig für Krankheiten wie Echten Mehltau, Rhizomfäule oder die Rot- und Weißfleckenkrankheit. Pilzerreger machen Hobbygärtnern oft einen Strich durch die Rechnung. Die Gewürzpflanze enthält fungizide und antibakterielle Wirkstoffe, die Erdbeeren vor Pflanzenkrankheiten und Pilzerregern schützen. Auch Schnecken sollen durch den Knoblauch ferngehalten werden. Eine globale Metastudie zeigt, dass der gleichzeitige Anbau verschiedener Pflanzenarten auf demselben Feld deutlich höhere Erträge bringt und gleichzeitig ein Drittel weniger Dünger benötigt. Beim Anlegen eines Mischkulturbeetes solltest du auf den richtigen Abstand achten. Erdbeeren und Knoblauch ergänzen sich optimal, weil sie unterschiedliche Nährstoffe aus dem Boden ziehen. In einer Mischkultur gedeihen verschiedene Pflanzenarten auf einer gemeinsamen Fläche. Sie fördern sich gegenseitig im Wachstum und halten Schädlinge sowie Krankheiten voneinander fern. Der Vorteil gegenüber der Monokultur: Der Boden laugt nicht einseitig aus.

Read more »

Instagram lockt auf den Berg – und das kann gefährlich werdenBernadette Bayrhammer (*1984) schreibt seit 2009 für die „Presse“, aktuell im Wien-Ressort über eine breite Vielfalt an Themen, unter anderem Kulinarik und Gastronomie. Ist co-verantwortlich für die Essen&Trinken-Seiten in der „Presse am Sonntag“.

Read more »