Schloss Eggenberg gewinnt "Museums + Heritage Awards" in London

Das Schloss Eggenberg hat die diesjährigen "Museums + Heritage Awards" in London gewonnen. Die Jubiläumsausstellung "Schloss Eggenberg: Inszenierung der Welt - Ambition & Illusion" wurde in der Kategorie "Beste internationale Ausstellung" ausgezeichnet.

Das Schloss Eggenberg hat die diesjährigen " Museums + Heritage Awards " in London gewonnen. Die Jubiläumsausstellung " Schloss Eggenberg : Inszenierung der Welt - Ambition & Illusion" wurde in der Kategorie "Beste internationale Ausstellung" ausgezeichnet.

Rund 96.411 Besucher besuchten die Ausstellung im vergangenen Jahr im Schloss Eggenberg. Die Ausstellung zeigte die Geschichte des steirischen Adelsgeschlechts und wurde nun international und außerhalb der deutschsprachigen Museumswelt für Aufsehen gesorgt. Paul Schuster, Leiter von Schloss Eggenberg und Kurator der Jubiläumsausstellung, freut sich über den positiven Feedback und die internationale Anerkennung. Auch Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl zeigt sich begeistert über die Auszeichnung für die steirische Museums- und Kulturlandschaft





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