Schleppendes Tempo bei Ganztagsschulen in Österreich

Die Grünen kritisieren ein schleppendes Tempo bei der Förderung ganztägiger Schulstunden in Österreich. Unterschiede zwischen den Bundesländern sowie die Nutzung eines ganztägigen Betreuungsangebots werden in der Antwort erläutert.

Ganztagsschulen fristen in Österreich nach wie vor ein Schattendasein. Im Vorjahr nutzte nur rund ein Drittel der Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler ein entsprechendes Angebot, geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage hervor.

Die Grüße kritisierten am Sonntag ein schleppendes Tempo. Auffällig sind Unterschiede zwischen den Bundesländern. Die Ausbaupläne halten sich in Grenzen. Die meisten Kinder besuchen immer noch eine Halbtagsschule.

Ein ganztägiges Angebot nutzen im aktuellen Schuljahr an Pflichtschulen - vor allem an Volks- und Mittelschulen, aber auch an Unterstufen der Allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) - 33,7 Prozent. Nur 8,1 Prozent sind dabei an einer 'echten' Ganztagsschule angemeldet, in der sich Unterricht mit Lern- und Freizeit (‘verschränkt’) abwechselt. Die Zahlen stammen aus der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Ende April, gestellt von der Bildungssprecherin und stellvertretenden Klubobfrau der Grüße, Sigi Maurer, an Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS).

Der Bund versucht seit 15 Jahren, über Fördergelder den Ausbau ganzt"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" noch zu forcieren. Abgerufen wurden die nach wechselnden Kriterien vergebenen Mittel nur zum Teil





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