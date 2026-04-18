Schlagerstar gesteht: "Ich habe das nur wegen der Kohle gemacht"

Die erfolgreiche Schlagersängerin enthüllt in einem Podcast ihre überraschend ehrlichen Anfänge im Musikgeschäft und verrät, was sie ursprünglich zur Musik brachte.

Die gefeierte Schlager sängerin, bekannt für ihren Hit Die immer lacht, hat sich in einem bemerkenswert offenen Gespräch im Podcast wir müssen reden zu ihren Anfängen in der Musikbranche geäußert und mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen gesorgt. Ihre Offenheit erlaubt tiefe Einblicke in die Motivationen, die hinter ihrem beeindruckenden Aufstieg standen. Der Hauptgrund für ihren Einstieg ins Musikgeschäft, so gesteht sie freimütig, sei schlichtweg das Geld gewesen.

"Ich habe das nur wegen der Kohle gemacht", verkündet sie ohne Umschweife. Sie fügt hinzu, dass sie ohne die Aussicht auf ein beträchtliches Einkommen wohl "niemals Sängerin geworden" wäre. Diese Aussage wirft ein neues Licht auf die oft idealisierte Welt der Unterhaltungsmusik und zeigt, dass auch hinter großen Karrieren pragmatische Entscheidungen stehen können. Vor dem kometenhaften Aufstieg, der ihr Leben verändern sollte, bestritt sie ihren Lebensunterhalt als Malerin und Lackiererin, ein Beruf, der im Vergleich zu den Einnahmen aus ihrer späteren musikalischen Laufbahn nur ein bescheidenes Gehalt bot. Dann, im Jahr 2016, schlug der Mega-Hit Die immer lacht wie eine Bombe ein und brachte ihr den lang ersehnten und plötzlichen Erfolg. Schon ihr allererster Auftritt war ein finanzieller Meilenstein: Für gerade einmal 20 Minuten auf der Bühne erhielt sie die stattliche Summe von 1.200 Euro. Kurz darauf steigerte sich ihre Aktivität sprunghaft, und sie absolvierte bis zu sechs Shows pro Woche, was ihren finanziellen Horizont erheblich erweiterte und ihr eine völlig neue Lebensqualität ermöglichte. Diese schnelle Entwicklung verdeutlicht, wie ein einziger Erfolgstitel das Schicksal eines Künstlers komplett umwandeln kann. Interessanterweise war der Erfolg im Schlagergeschäft anfangs gar nicht als langfristige Perspektive gedacht. Gemeinsam mit ihrem damaligen Manager hatte sie vereinbart, die musikalische Karriere lediglich für sechs Monate auszuprobieren. Der Grund für diese zeitliche Begrenzung war ihre massive Bühnenangst, eine Herausforderung, die viele Künstler im Laufe ihrer Karriere meistern müssen. "Ich hatte so viel Schiss", erinnert sie sich an diese nervenaufreibende Anfangszeit. Doch aus diesem befristeten Experiment entwickelte sich eine florierende und dauerhafte Karriere. Heute blickt die erfolgreiche Sängerin mit ganz anderen Augen auf ihren Beruf. Anfangs empfand sie das Rampenlicht sogar als eine Last, als etwas, das sie "gehasst" hat. Inzwischen hat sich ihre Einstellung jedoch grundlegend gewandelt. "Mittlerweile macht es mir auch Spaß", gesteht sie, und die Dankbarkeit für einen Beruf, den sie nun aus tiefstem Herzen liebt, ist deutlich spürbar. Diese Entwicklung von anfänglicher Abneigung zu gelebter Leidenschaft ist eine inspirierende Reise, die ihre Authentizität unterstreicht und ihre Fans sicherlich noch mehr an sie bindet





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