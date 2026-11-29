Nach dem Konzert in Innsbruck kommt es zu einer schweren Schlägerei in einem McDonald's. RAF Camora und Bonez MC sind involviert; fünf Personen verletzt.

Am Samstagabend gerieten die bekannten Rapper RAF Camora und Bonez MC in der Innsbruck er Filiale des Fast-Food-Konzerns McDonald's am Mitterweg in eine schwere Schlägerei. Die Gewalt eskalierte gegen 22.10 Uhr, unmittelbar nachdem die beiden Musiker beim Event Airdenaline am Bergisel aufgetreten waren. Die Polizei bestätigte den Einsatz nach Angaben der Tiroler Tageszeitung, wobei neun Männer im Alter von 23 bis 42 Jahren in den Tumult verwickelt waren.

Detaillierte Abläufe der Gewalttat

Ein Augenzeugenbericht einer 23-jährigen Kundin, die mit zwei Freundinnen in der Einrichtung aß, zeichnet ein alarmierendes Bild der Ereignisse. Die Zeugin berichtete, dass Bonez MC einem Mitarbeiter des Lokals unvermittelt eine Faustins-Folge versetzte. Der Auslöser für diesen Schlag blieb der Zeugin jedoch verborgen, da sie nicht direkt neben dem betroffenen Angestellten stand.

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Als weitere Mitarbeiter versuchten, ihrem Kollegen zu Hilfe zu eilen, geriet die Situation außer Kontrolle. RAF Camora versuchte daraufhin, die Lage zu beruhigen, während er gleichzeitig versuchte, die Gesichter seiner Begleiter durch die Aufsetzung ihrer Kappen zu verbergen, um deren Identität zu verschleiern.

Die Situation gipfelte in aggressiven Handlungen gegen die Betriebsangestellten. Einer der Angestellten floh in die Küche, wurde dort jedoch von Bonez MC verfolgt und weiter attackiert. Blutvergießen und Schläge auf Köpfe wurden von der Zeugin als Teil des chaosberauschenden Szenarios beschrieben, das sich im gesamten Lokal ausbreitete.

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Rettungssanitäter und polizeiliche Ermittlungen

Zwei zufällig anwesende Rettungssanitäter griffen ein, um die Sicherheit der Anwesenden zu gewährleisten. Sie baten die anwesenden Gäste, das Lokal zu verlassen, während das Trio mit einem Auto fliehen konnte. Die Polizei konnte die Beteiligten im Zuge der Fahndung identifizieren und feststellen.

In einem weiteren Vorfall kam es zu einem Polizeieinsatz im Innsbrucker Krankenhaus. Dort wurden Beamte von einer gesuchten Person überrascht. Ob RAF Camora unter den Verletzten oder Gesuchten war, wurde offiziell nicht bestätigt. Die fünf verletzten Männer wurden ambulant behandelt und konnten das Spital anschließend wieder verlassen.

Rechtliche Konsequenzen und Unschuldsvermutung

Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet. Die Polizei hat bisher keine Namen der beteiligten Personen öffentlich genannt, wobei die Unschuldsvermutung für alle Genannten gilt. Der genaue Grund, der zur gewalttätigen Auseinandersetzung führte, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.