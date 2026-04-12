Schlaganfall und Jobverlust: AK Niederösterreich hilft 47-jährigem Mann

Ein Mann aus Niederösterreich erleidet einen Schlaganfall und verliert daraufhin seinen Job. Die AK Niederösterreich setzt sich für den Mann ein und unterstützt ihn bei der Durchsetzung seiner Rechte.

Ein schwerer Schicksalsschlag traf einen 47-jährigen Mann aus Niederösterreich. Der Vorfall, der durch die AK Niederösterreich öffentlich gemacht wurde, begann mit einem Schlaganfall , der sich am Arbeitsplatz ereignete.

Diese gesundheitliche Katastrophe, an sich schon einschneidend, sollte jedoch nur der Auftakt zu einer noch schwierigeren Zeit sein. Der Mann, der aus dem Bezirk Melk stammt, sah sich während seines Krankenstands mit einer Kündigung konfrontiert, und dies ausgerechnet kurz vor dem Jahreswechsel. Eine solche Situation stellt eine enorme Belastung dar, nicht nur gesundheitlich, sondern auch finanziell und emotional. Die Ungewissheit über die Zukunft und die Sorge um die finanzielle Existenz können überwältigend sein, insbesondere in einer Zeit, in der man ohnehin mit den Folgen eines Schlaganfalls kämpfen muss.<\/p>

Der betroffene Mann suchte daraufhin Hilfe bei der AK-Bezirksstelle Melk. Dort wurde der Fall eingehend geprüft. Die Experten der Arbeiterkammer analysierten die Situation und kamen rasch zu dem Schluss, dass die Kündigung während des Krankenstands unrechtmäßig war. Die AK Niederösterreich setzte sich daraufhin für den Mann ein und unterstützte ihn in seinem Kampf um seine Rechte. Dieser Einsatz unterstreicht die wichtige Rolle der AK als Interessenvertretung der Arbeitnehmer. Die AK bietet nicht nur rechtliche Beratung und Unterstützung, sondern setzt sich auch aktiv für die Durchsetzung der Arbeitnehmerrechte ein. Dies umfasst die Prüfung von Kündigungen, die Geltendmachung von Ansprüchen auf Entgeltfortzahlung und die Beratung in arbeitsrechtlichen Fragen. Die AK ist somit ein wichtiger Ansprechpartner für Arbeitnehmer in schwierigen Situationen.<\/p>

Bezirksstellenleiter Peter Reiter erklärte die rechtliche Grundlage: 'Im Krankheitsfall ist die Firma gegenüber dem Arbeitnehmer verpflichtet, das Entgelt für einen gewissen Zeitraum weiter zu zahlen.' Diese Regelung dient dem Schutz der Arbeitnehmer und stellt sicher, dass sie im Krankheitsfall finanziell abgesichert sind. Weiterhin betonte Reiter: 'Mit Beginn eines neuen Arbeitsjahres steht für den Betrieb die neuerliche Entgeltfortzahlung an und er ist verpflichtet, diese Ansprüche auch über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus auszuleisten.' Diese Aussage verdeutlicht die Verantwortung des Arbeitgebers, die Entgeltfortzahlung auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu gewährleisten, falls der Arbeitnehmer weiterhin arbeitsunfähig ist. Die AK hilft auch in solchen Fällen, die Ansprüche der Arbeitnehmer durchzusetzen und sicherzustellen, dass sie die ihnen zustehenden Leistungen erhalten. Diese Unterstützung ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere für Arbeitnehmer, die mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben und gleichzeitig um ihre berufliche und finanzielle Zukunft bangen müssen. Die AK bietet in solchen Situationen nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch eine wichtige moralische Unterstützung.<\/p>

Sollten Sie selbst in einer ähnlichen Situation sein, in der Sie mit Krankheit, Jobverlust oder anderen Herausforderungen konfrontiert sind, zögern Sie nicht, sich an die Arbeiterkammer zu wenden. Die AK bietet umfassende Beratung und Unterstützung für Arbeitnehmer in allen Lebenslagen. Ob es um arbeitsrechtliche Fragen, finanzielle Schwierigkeiten oder persönliche Probleme geht, die AK steht Ihnen zur Seite und hilft Ihnen, Ihre Rechte zu wahren. Wenn Sie eine Beihilfe gestrichen bekommen haben, Schwierigkeiten haben, Ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, oder eine besondere Geschichte zu erzählen haben, die Sie bewegt, kontaktieren Sie uns. Ihre Geschichte könnte andere inspirieren und zeigen, dass man in schwierigen Zeiten nicht allein ist. Ihre Erfahrungen können anderen helfen, sich in ähnlichen Situationen zu orientieren und die notwendige Unterstützung zu finden. Die Arbeiterkammer ist ein verlässlicher Partner, der sich für die Interessen der Arbeitnehmer einsetzt und ihnen in Notlagen zur Seite steht.<\/p>





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